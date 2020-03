U MJESEC DANA PALA TRI ŠEFA! Zbog sumnjivih poslova spominje se Čermak: Što se događa s najvećom bankom u zemlji?

Dva člana uprave Zagrebačke banke, Eugen Paić-Karega i Nikolaus Maximilian Linarić, dali su ostavke na funkcije u Upravi, izvijestili su iz ove banke. Ostavka Paića-Karege, koji je zadužen za maloprodaju, na snagu stupa s prvim danom ožujka, a on će karijeru nastaviti izvan banke.

Druga pak ostavka člana uprave zaduženog za korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo na snagu stupa s prvim danom travnja, ali on karijeru namjerava nastaviti unutar UniCredit grupe, poručuje se nadalje u obavijesti koja je objelodanjena na stranicama Zagrebačke burze.

Također, do imenovanja novih članova Uprave, odgovornost za područje maloprodaje i korporativnog investicijskog i privatnog bankarstva preuzet će Dalibor Ćubela. Ostavke dvaju članova Uprave, ove najveće hrvatske banke, uslijedile su u zanimljivom tajmingu, odnosno svega nekoliko tjedana nakon što je ostavku na mjesto predsjednika Uprave podnio Miljenko Živaljić, koji je s dužnosti odstupio 20. siječnja, tvrdeći da se na taj potez odvažio iz osobnih razloga.

Ipak, u dijelu javnosti pojavila se teza da je Živaljić odstuio nakon što je supervizija HNB-a pokazala da Zagrebačka banka nije u potpunosti poštovala procedure za sprečavanje pranja novca. Zanimljivo, i tjednik Nacional objavio je u posljednjem broju tekst u kojem tvrde da je Živaljić maknut zbog najvećeg skandala u povijesti banke.

U tom kontekstu spominje se da je HNB otkrio velike propuste u poslovanju, kao i brojne sumnjive trasfere ruskog novca te ogromne uplate bez ikakvih provjera, radi čega je Živaljić morao otići po zapovjednoj odgovornosti. Sve navodno prati Ministarstvo financija, a sumnjive su i pojedine uplate tvrtkama Ivana Čermaka.

Podsjetimo, Živaljić je na mjestu predsjednika Uprave Zagrebačke banke naslijedio Franju Lukovića, koji je na toj poziciji bio više od dvadeset godina. Nakon ostavke Živaljića, Nadzorni odbor Zagrebačke banke je člana NO-a Romea Collinu imenovao za zamjenika predsjednika Uprave, na rok do tri mjeseca, imenujući ga i predsjednikom Uprave Zagrebačke banke na mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata Uprave, odnosno do 7. veljače 2023. godine.

Ta odluka na snagu stupa pod uvjetom pribavljanja suglasnosti HNB-a. Sredinom veljače, Savjet HNB-a složio se s prijedlogom banke da u upravu uđe Ćubela, čiji je mandat počeo teći 14. veljače, a uz njega u upravi su još Lorenzo Ramajola i Marco Lotteri.