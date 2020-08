U IZAZOVNOJ TURISTIČKOJ GODINI NAUTIKA JE ZASJALA PUNIM SJAJEM: ‘Broj nautičara raste kako sezona odmiče’

Autor: 7dnevno

S dolaskom krize koja je početkom godine pogodila cijeli svijet sve su oči bile uprte u turizam, granu na koju se u najvećoj mjeri oslanja hrvatsko gospodarstvo, ali i koja je na samom početku bila jedna od najpogođenijih. Iako su prvotni scenariji bili daleko od obećavajućih, aktualna turistička sezona Hrvatskoj srećom donosi dobre rezultate, a nautički sektor od prvog se trenutka uspio prilagoditi novonastalim uvjetima i vratiti na stare staze. Odmah početkom ožujka, kada je bilo jasno da slijede teška vremena, ACI je započeo sa snažnom racionalizacijom troškova poslovanja kako bi očuvali radna mjesta i zadržali likvidnost. Racionalizacija je obuhvatila sve segmente poslovanja, osim plaća radnika ACI-ja koji su u ovoj krizi dali velik doprinos osiguravanju stabilnosti poslovanja cijeloga sustava.

Rezultati koje je nedavno objavila Hrvatska gospodarska komora pokazuju da je nautički sektor u Hrvatskoj u srpnju ostvario oko 75% prošlogodišnjih rezultata u istome mjesecu, dok je u nekim stavkama poslovanja ostvaren rezultat na razini prošle godine, poput zadržavanja broja plovila i ostvareni prihod od gotovo 52 milijuna kuna na godišnjem vezu. I ukupan pad od početka godine od 59% očekivan je i objektivan, s obzirom na činjenicu da, zbog karantene i potpune obustave putovanja u cijelom svijetu, od sredine ožujka do sredine svibnja gotovo uopće nije bilo plovidbe jer vlasnici, zbog ograničenja, nisu ni mogli doći na svoja plovila.

Glavni razlog

Kakva je trenutna situacija s gostima u ACI-jevim marinama nakon što su nekoliko puta istaknuli da su zadovoljni rezultatima unatoč otežanim uvjetima poslovanja, a poslovni rezultati su se, unatoč zahtjevnim okolnostima, pokazali jako dobrima, posebno u segmentima u kojima je bilo moguće nastaviti pozitivan trend? Iz ACI-ja poručuju da je glavni razlog za dobro poslovanje, čak i u vremenima kada su putovanja i dolazak turista otežani, to što marine posluju tijekom cijele godine, kao i to što je Hrvatska prepoznata i poželjna nautička destinacija koja je gostima s naših emitivnih tržišta cestovno lako dostupna. Zbog toga su se vlasnici, posebno oni čiji su brodovi tijekom cijele godine na sigurnom u ACI marinama, zaputili na svoja plovila čim su se za to stekli uvjeti.

– U naše marine gosti su se vratili u svibnju, čim su otvorene granice i čim je to bilo moguće. To su uglavnom bili turisti s naših tradicionalnih tržišta poput Slovenije, Austrije i Njemačke. S obzirom na to da se situacija u drugim zemljama učestalo mijenja, svakodnevno od gostiju primamo upite koji se odnose na uvjete dolaska i boravka u svim našim marinama diljem Jadrana, od Umaga na sjeveru do Dubrovnika na krajnjem jugu. Pokazalo se da brojni gosti ove godine iznimno cijene privatnost koju im pruža boravak na brodu, jer plovilo omogućuje svojevrsnu izolaciju od uobičajene turističke gužve i vreve, koja se u ovim okolnostima i preporučuje. Očekivano, najbolje stoje marine sjevernog i srednjeg Jadrana koje su cestovno najbliže našim emitivnim tržištima, ali veseli nas što se tijekom kolovoza intenzivirao i promet u marinama na krajnjem jugu zemlje – poručuju iz ACI-ja.

Nautičari, kojih je svakim danom sve više, prepoznaju i hvale kvalitetu ponude u ACI marinama te uložene napore u podizanje kvalitete, od usluge, komunikacije s gostima do unapređenja pratećih sadržaja, posebice u trenutnoj situaciji. U ACI-ju kažu da su dobre najave i za posezonu, no to će ponajprije ovisiti o epidemijskoj situaciji.

Poseban režim

– Poslovni rezultati koje smo ostvarili u prvoj polovici godine pokazuju da je bila neutemeljena bojazan da zbog pandemije neće biti sezone. ACI je u prvih šest mjeseci 2020., unatoč zatvaranju granica, ostvario 72 milijuna kuna prihoda. Poslovanje marina odvijalo se, a i dalje se odvija po posebnom režimu, uz strogo poštovanje svih preporuka i mjera na lokalnoj i nacionalnoj razini. Od ukupnih prihoda, gotovo 52 milijuna kuna odnosi se na godišnji vez, što je otprilike na razini prihoda ostvarenog u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. Možemo biti zadovoljni jer broj nautičara raste kako sezona odmiče, što nam daje nadu da ćemo 2020. bilježiti kao izazovnu, ali financijski ipak stabilnu godinu – govori Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI-ja.

Uz očuvanje radnih mjesta i zdravlja zaposlenika, glavni ciljevi ACI-ja za drugi dio 2020. su održavanje stabilne financijske pozicije društva te prilagodba poslovanja novim uvjetima na tržištu, kaže čelni čovjek ACI-ja. Naglašava da je tvrtka u proteklom razdoblju maksimalno izašla u susret svojim poslovnim partnerima te im izravno pomogla ukidanjem naknada za charter, ukidanjem naplate najamnina, kao i mogućnostima korištenja besplatnih dnevnih vezova za godišnjake u lipnju.

– Budući da godišnji vez ima jako visok udio u našem ukupnom prometu, uspjeli smo zadržati sve zaposlenike a da nikome ne smanjujemo plaće. Imajući na umu važnost očuvanja radnih mjesta i suradnje s partnerima, pomogli smo im onoliko koliko smo mogli i na način koji im je odgovarao. Uza sve to, zadržali smo visoku razinu usluge u svim ACI marinama – navodi Pavić.

Naravno, teško je uspoređivati ovu godinu s prošlom, koja je bila najbolja i financijski najisplativija u povijesti, posebno za ACI marine Dubrovnik, Slano i Korčula koje se nalaze u dubrovačkoj regiji. Ipak, i ondje se brojke popravljaju jer su vlasnici godišnjeg veza u marinama vjerni gosti unatoč pandemiji, a otkazivanja chartera sve su rjeđa pojava. Kad je riječ o strukturi gostiju, ona je na najjužnijem dijelu Jadrana nešto drugačija jer je ovisna o zračnom prometu. Ipak, kolovoz je donio dašak optimizma pa je u ACI marinama na dubrovačkom području zabilježen oporavak kroz rast tranzita te bi i marine na jugu, ako se tako nastavi, poslovnu 2020. mogle smatrati uspješnom.

Unapređenje sigurnosti

Zbog činjenice da je ACI na vrijeme odgovorio na sve izazove nastale tijekom pandemije COVID-19, ali i zbog racionalnog raspolaganja kapitalom zadnjih nekoliko godina u kojima bilježi rast ukupnih prihoda sa 210 milijuna kuna na 237 milijuna kuna te rast EBITDA-e sa 61 milijun kuna na 104 milijuna kuna, odnosno čak 70%, ACI je danas u poziciji da bez većih poteškoća prevlada aktualnu krizu. Istovremeno im ostaje dovoljno akumuliranog kapitala za tekuće i investicijsko održavanje i poneku značajniju investiciju. Ako se uspješno produlje rokovi trajanja koncesija, situacija može biti još bolja.

– Dio planiranih investicija odgodili smo za, kako se sada čini, iduću godinu, ali na to će svakako utjecati i odluka o rješavanju pitanja produljenja roka trajanja koncesija koje je ključno za daljnje investicije. Do tada možemo planirati isključivo tekuća i investicijska održavanja, kao i one investicije koje se odnose na unapređenje sigurnosti naših klijenata – dodaje Pavić.

Kada govori o strateškom razvoju u idućem razdoblju, Pavić naglašava da je potrebno osigurati sigurnost investitorima i stvoriti preduvjete za nova ulaganja u nautičku infrastrukturu. Imajući na umu važnost nautike za hrvatski turizam, ACI s partnerima ustraje na kvalitetnoj i sadržajnoj nautičkoj ponudi, daljnjem razvoju i prilagodbi usluga za sve domaće i strane nautičare koji za odmor odabiru hrvatsku obalu – zaključuje Pavić.

Inovativan projekt

Upravo na tom tragu, ove je godine zaživio i jedinstven i inovativan projekt ACI Sail kojim je Hrvatska dodatno pozicionirana na kartu jedne od svjetski najprivlačnijih jedriličarskih destinacija i privlači poseban segment nautičara koji traže izvrsnost i iskustvo jedrenja na najvišoj razini. Osim najma jedrilica, za koje ACI već sada bilježi izniman interes, pokrenut je u svijetu jedinstveni trening-centar koji vodi posada naših najboljih jedriličara olimpijaca. Kad je riječ o tehničkoj strani projekta, on je odobren od Nadzornog odbora ACI-ja na temelju Nacrta projekta i analize isplativosti te mišljenja i supervizije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Naravno, pandemija je utjecala i na ACI Sail, ali, unatoč tome, ACI je do sada naplatio 1,6 milijuna kuna penala i provizije zbog kašnjenja brodova te je realizirano 2,3 milijuna kuna treninga i najmova brodova. To potvrđuje da ovaj projekt, unatoč teškoj godini, već sada daje odlične financijske rezultate te je u prvoj, izazovnoj godini poslovanja, uspio pozicionirati ACI i hrvatski nautički turizam kao poželjnu destinaciju najboljih svjetskih jedriličara.

SURADNJA DUBROVNIKA, ŽUPANIJE I ACI-ja

Obnova kulturno-povijesnog bisera u marini Dubrovnik

ACI marina Dubrovnik prošle je godine ostvarila najviše prihoda unutar ACI sustava, zbog čega je ostavljeno dovoljno prostora za daljnja ulaganja. Projektiranje i ishođenje dozvola za rekonstrukciju gata, kao i elektroenergetske, vodovodne i hidrantske mreže u posljednjoj su fazi, kako bi ACI marina Dubrovnik mogla ispuniti sve zahtjeve nautičara i charter-kompanija. Najveći projekt za dubrovačku ACI marinu u skoroj budućnosti je proširenje marine u skladu s prostorno–planskom dokumentacijom, čime će najjužnija ACI marina stati uz bok najboljima na Mediteranu. Ono što ih posebno veseli jest građevinska dozvola za projekt obnove ljetnikovca Sorkočević, vrijedan više od 60 milijuna kuna, koju je ACI dobio krajem srpnja. S obzirom na vrijednost projekta, kreće se i s apliciranjem prema europskim fondovima. Ljetnikovac Sorkočević u Komolcu poznat je kao mjesto na kojem su se nekada okupljali diplomati, književnici i umjetnici te ACI marina Dubrovnik danas jedina na Mediteranu ima takav kulturno-povijesni biser. U ljetnikovcu bi se još trebali nalaziti škola starih zanata, restoran, butici, prostor za poslugu i galerije. Unutrašnjost dvorca sadrži malu i veliku lođu, a u velikoj lođi nalaze se freske neprocjenjive vrijednosti. Osim obnove zgrade ljetnikovca, predviđena je i obnova parka koji će posjetiteljima pružiti uživanje u jedinstvenom renesansnom ugođaju. Realizacijom ovog projekta, za čiji su razvoj velikim dijelom zaslužni gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, ACI marina Dubrovnik postat će istinska kulturno-turistička destinacija.