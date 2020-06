U 2020. godini ljudi više vjeruju u bitcoin nego u banke!

Autor: D.R.

Čak 51 posto milenijalaca izjavilo da više vjeruje u bitcoin nego u banke poput Wells Fargo, JPMorgan i Goldman Sachs.

Rezultati su to nedavnog istraživanja koje je proveo The Tokenist, u kojemu je sudjelovalo 4852 ispitanika iz 17 zemalja.

Od ukupnog broja ispitanika, 47 posto njih izjavilo je da vjeruje u bitcoin više nego u velike banke (što je porast od 29 posto u posljednje tri godine), a što bi mogla biti posljedica nedavne volatilnosti imovine velikih banaka i povećane profesionalizacije sektora kriptovaluta, javlja FIMA plus.

S druge strane, postotak povjerenja smanjuje se s generacijom ispitanika starijih od 65 godina.

Međutim, važno je napomenuti da unatoč činjenici da je bitcoin stekao veće povjerenje, a da banke i financijske institucije bilježe pad povjerenja, one i dalje imaju značajnu podršku.

No istraživanje upućuju na to da se naziru ‘pukotine’ na tradicionalnom financijskom tržištu, upozorava FIMA plus.