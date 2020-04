TURIZAM OTPUŠTA, PREHRANA ZAPOŠLJAVA Jurčić: ‘Ekonomija nam izgleda kao kola koja guramo uzbrdo, ali nam motor ne radi’

Autor: D.Kt.

Dok hrvatski turizam otpušta radnike i bilježi enorman pad poslovnih aktivnosti, koje se najbolje ogledaju u padu broja izdanih računa za čak 96 posto, industrije koje smo godinama zapostavljali doživljavaju renesansu u vrijeme najveće svjetske epidemije virusa još od španjolske gripe 1918.

Kemijska i prehrambena industrija, koje su godinama bile u sjeni turizma kao perjanice hrvatske ekonomije, imaju toliki rast proizvodnje da ne mogu namaknuti dovoljno radne snage, iako je određeni broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu našao posao upravo u spomenutim industrijama. Uz industrije koje za hrvatske prilike neočekivano bilježe uzlet, treba pridodati i trgovinu, a zbog otežanih lanaca dostave i činjenice da su neke zemlje djelomično suspendirale izvoz hrane, počela se buditi i hrvatska poljoprivreda. Tako, nakon niza godina više ne gledamo u turizam kao u granu privrede koja će spasiti cjelokupnu ekonomiju, pa su perjanice zbog novonastalih pandemijskih okolnosti, rekli bismo ni krive ni dužne, postale kemijska i prehrambena industrija, trgovina i poljoprivredna proizvodnja.

Naizgled izmijenjena struktura hrvatske ekonomije bit će kratkoga vijeka, odnosno trajat će dok se ne obuzda pandemija i nakon toga će se stvari vratiti na staro, a turizam bi čak mogao doživjeti ‘efekt opruge’ odnosno ostvariti i puno veće prihode od prijašnjih zbog žarke želje ljudi da odu na more, odnosno izađu iz izolacije, jer bi se na ljetovanje, ako to bude moguće, mogli odlučiti i oni koji to nisu namjeravali – pojasnio je za Dnevno.hr predsjednik Hrvatskog društva ekonomista dr.sc. Ljubo Jurčić, dodavši da će se pokazati da je turizam hrvatsko prokletstvo, za što nije kriv turizam sam po sebi, nego politika.

Posebno je zanimljivo da je zasad kratkotrajno izmijenjena struktura hrvatske privrede daleko povoljnija od dosadašnje koja se temeljila na uslugama i uvozu, dok se ova nova ipak zasniva na vlastitoj proizvodnji, no Jurčić postavlja pitanje što će biti s tom silnom proizvodnjom i gomilanjem dezinficijensa i zaštitinih maski kad prođe epidemija jer ćemo se opet vratiti na ekonomiju ovisnu o uvozu i uslugama. Stoga nam je ova kriza, kaže Jurčić, prilika da se preispitamo.

„Najveći efekt koronavirusa bit će u tome da kreatori politike postanu svjesni koliko smo sve ove godine uništavali naše gospodarstvo iluzijama i podvalama. U protivnom, kad završi koronakriza sve će se vratiti na staro jer naša ekonomija trenutno izgleda poput kola koje guramo uzbrdo, ali nam motor ne radi“, slikovito će Jurčić podsjetivši da s udjelom izvoza u BDP-u od 30 posto stojimo najlošije s nama usporedivim zemljama, poput Srbije kojoj izvoz čini više od 40 posto BDP-a ili Slovenije s udjelom izvoza u BDP-u od 60 posto.

Jurčić također skreće pozornost na notornu činjenicu, a ta je da ni u jednoj od Vladinih mjera za pomoć gospodarstvu pogođenog kronavirusom nije našao mjeru kojom bi se potakla i olakšala domaća proizvodnja „osim želje i dobrih namjera političara“.

Konačno, Jurčić navodi da su sve procjene globalista postale iluzije, budući da je ova kriza pokazala da će država – suprotno mišljenju globalista – još uvijek ostati dominantan politički subjekt i u 21. stoljeću.