Tržišna utakmica je nemilosrdna, ali UGP treba biti jednaka prema svakom članu i zastupati zajedničke interese svojih članova

Autor: Dnevno

Oni koji se bave mikro, malim i srednjim poduzetništvom, a ne slažu se s politikom Hrvatske gospodarske komore, okupljeni su u udrugu Glas poduzetnika. No, jučer je obavijest jedne od njhovih članica Katarine Leko, izazvala pravu buru povratnih informacija među članovima udruge.

Naime, ona je objavila na Facebook stranici kako je “tvrtka Avalon pripremila priliku za sve članove udruge Glas poduzetnika”.

Navela je kako je to “besplatan hosting od godinu dana – bez obveze, za sve članove udruge koji žele pokrenuti nove projekte, a koji se na to odluče do 1. srpnja ili do isteka budžeta koji je izdvojen za taj hosting koji iznosi milijun kuna”.

U svom postu istaknula je i kako je “ovo samo jedna od velikih pogodnosti koju imate kada se registrirate kao članovi Udruge”.

“Ne samo da mi u UGP-u radimo za članove sve što možemo, nego nam se sad javljaju i partneri koji za članove omogućuju jako dobre ponude. Stvarno se nemate čega bojati s članstvom. Jedino se možete bojati propuštenih prilika ako se ne učlanite. Jedna od njih je i ova prilika od Avalona. Zato se učlanite, iskoristite ponude i usluge onih koji ih omoguće i radimo svi zajedno na boljoj 2020. godini u kojoj ćemo dočekati i Hrvatsku 2.0”, marketinškim rječnikom je Katarina Leko pozvala sve članove UGP-a na prihvaćanje Avalonove ponude.

I dok su joj s jedne strane dolazile pohvale za inicijativu i prijenos informacije, s druge pak strane javio se Tino Andrijić iz tvrtke Totohost koji je napisao kako je član udruge Glas poduzetnika od samog početka.

“Jednostavno je nevjerojatno i degutantno da UGP poziva sve svoje članove poduzetnike pa čak i mene u današnjem newsletteru, koji imaju web hosting uslugu ‘negdje drugdje’ da prijeđu kod partnera ?!!? UGP-a, tvrtke Avalon. To ‘negdje drugdje’ je i kod Totohosta, koji je član UGP-a”, rezolutno je ustvrdio Andrijić.

Dodao je kako poštuje konkurenciju, ali isto tako je zaključio kako UGP treba biti jednaka prema svakom članu i zastupati zajedničke interese članova udruge. Dobio je brojne poruke podrške te obećanja da će oni koji već koriste usluge njegove tvrtke ostati kod njega te kako nije u redu promovirati i forsirati proizvode samo jedne tvrtke.