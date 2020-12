TODORIĆEVI DIREKTORI: Samo je jedan još na vrhu

Na popisu osumnjičenih u aferi Agrokor uz Ivicu Todorića i njegove sinove spominje se i Tomislava Lučića dugogodišnjeg člana Uprave Agrokora, ali i člana Nadzornog odbora kompanije. Lučić je bio i izvršni potpredsjednik Uprave za financije i kontrolu pa se njegovo ime slijedom toga njegovo ime pojavljuje na optužnici za izvlačenje novca iz tvrtke.

Inače, u listopadu 2017.godine kada su krenula prva uhićenja za Agrokor, Lučić se od toga ogradio šaljući preko prijatelja poruku da je ‘Todorić vodio kocnern kao one man show’. ”’Nadzorni odbor rijetko se sastajao i kolika je bila njegova snaga, to je također upitno, pa poznato je tko je odlučivao”, kazao je tada.

Na ovom neugodnom popisu nalazi se i Damir Kuštrak bivši izvršni predsjednik za izvozna tržišta koji je u Upravi Agrokora bio dva puta. Osim toga sjedio je i u Nadzornom odboru kompanije, bio predsjedik Udruge poslodavaca te ga se smatralo neformalnom poveznicom između Todorića i vladajućih garnitura budući da je bio zamjenik bivšeg ministra Mate Crkvenca.

Član uprave Agrokora i izvršni predsjednik za financije Ivan Crnjac još je jedan od onih koji se pojavljuju na ovom popisu. Godinama se Crnjca smatralo desnom rukom Ivice Todorića, a nazivalo ga se i mladim lavom, zbog njegove uloge u preuzimanju Mercatora. Među mlade lavove svakako valja uvrstiti i Mislava Galića, koji je također bio član Uprave Agrokora, jedno je vrijeme bio na čelu Jamnice, a ovaj sin nekadašnjeg HRT-ova ravnatelja Mirka Galića jedini je iz afere Agrokor koji se zadržao u menadžerskim vodama pa je danas na čelu Mlinara. Izvršni direkor iz Sektora financija i računovodstva Alojzije Pandžić pažnju je plijenio zbog iskaza koji su u Jutarnjem objavljeni 2017. godine.

”Iz informativne izjave više zaposlenika Sektora računovodstva i financija Agrokora d.d. proizlazi da je od 2011. do 2015. kod zaključivanja poslovnih knjiga, po nalozima upravljačke strukture Agrokora d.d., Alojzije Pandžić, kao neposredno pretpostavljeni, nakon dogovora i koordinacija s Marijanom Alagušićem, davao konkretne naloge za isknjižavanje troškova iz poslova Agrokora d.d., te ujedno prijenos obveza Agrokora d.d. preko prijelaznih konta”’, pisalo se u ovom mediju. Alagušić je pak bio direktor interne revizije koncerna, a zatim i direktor kontrolinga. Po otvaranju postuka sve svoje nekretnine on i Crnjac prebacili su na članove obitelji kako bi izbjegli blokade. U Upravi Agrokora sjedio je i Sertić koji je bio izvršni potpredsjednik za tržišta, prodaju i logistiku, a sve što mu se stavlja na teren on je u svojem iskazu istražiteljima porekao.