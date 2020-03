TO NIKAD NIJE REČENO! Zastupnik ‘raskrinkao’ velike banke: Što nam se krije?

Autor: dnevno.hr

Saborski zastupnik Ivan Lovrinović osvrnuo se na podatak da su pojedine banke počele prati novac. U tom kontekstu u javnom se prostoru ovih dana spominjala Zagrebačka banka, a profeosr Lovrinović pita se tko je to dopustio.

“U biznisu može činiti što tko hoće, ali onaj tko regulira, dužan je spriječiti takvu praksu”, rekao je zastupnik te istaknuo kako je take pojave kod banaka trebala sprječavati Hrvatska narodna banka.

“Guverner Boris Vujčić dolazi u sabor svake godine, no u izvještajima koje podnosi nikad nije rekao da postoji pranje novca u Hrvatskoj”, istaknuo je Lovrinović navodeći kako po njegovim informacijama to traje nekoliko godina. “Pitanje je zašto HNB nije ranije obavijestio javnost što se događa, HNB ima obvezu ispuniti određeni obrazac i dostavljati ga Europskoj središnjoj banci, znači li to da su i njih obmanuli, odnosno, ako su im javili, zašto Europska središnja banka šuti”, upitao se zastupnik poručivši kako je nemoguće da HNB kao regulator banaka ne zna što se u njima događa budući da svaki dan ima uvid u njihove račune.

“HNB i guverner su znali što se događa, a očito su prešli preko toga”, ustvrdio je Lovrinović. Inače, ovo nije prvi put da Lovrinović kritizira djelovanje HNB-a pa se tako na njih kritički osvrtao i tijekom afere Agrokor. “Posljednjih dana iz HNB-a čujemo izjave kao ‘svi smo sve znali, nitko ništa nije poduzimao’ ili ‘mjenice bez pokrića nisu naš problem’. Nevjerojatno kako takva institucija odgovornost prebacuje na sve druge institucije, a oni se ne osjećaju pozvanim ni krivim kao da nisu zaduženi za nadzor banaka i financijsku stabilnost. Ista priča je bila i sa švicarcem, pa gdje je kraj neodgovornosti i nesposobnosti HNB-a”, pitao se tada uvjeren kako je centralna banka morala znati koliki je vanjski i unutrašnji dug Agrokora te da dobar dio mjenica zbog prezaduženosti nema pokriće.

Podsjetio je da je prije nekoliko godina zbog takvih mjenica koje su se mjerile u stotinama milijuna kuna stradao Pevec, a u slučaju Agrokora u pitanju su milijarde. UZ to, Lovrinović je svojedobno progovorio i o poslovnim gubitvcima koje je HNB pravio u poslovanju. “Hrvatska narodna banka je 2017. ostvarila najveći gubitak u povijesti – preko 2.5 milijardi kuna”, rekao je ti zastupnik koji je potom naveo da je ovaj podatak 15. ožujka objavila revizorska kuća Deloitte.

“I nakon toga je Hrvatska ostala uskraćena za nevjerojatnu informaciju. Zašto se preko 100 dana skrivala ova vijest”, upitao je. “Je li se htjelo prikriti ovu strašnu vijest. Postavljam pitanje premijeru i predsjedniku Sabora, jesu li oni upoznati s ovom informacijom. Dosta je bilo šutnje i prikrivanja istine. Tražim da se provjeri informacija i tko je za nju odgovoran”, grmio je tada. No, očito bez previše uspjeha.