Svjetske burze ponovno u plusu nakon što su središnje banke najavile pomoć

Autor: dnevno.hr

Da će epidemija koronavirusa pogoditi svjetsko gospodarstvo više nego financijska kriza upozorila je organizacija 20 najrazvijenih i zemalja u razvoju OECD, a da situacija u svijetu neodoljivo nalikuje na onu uoči zadnje recesije iz 2008. pokazuje ponašanje centralnih banaka.

Kako bi nadoknadile enormne gubitke na svjetskim burzama uzrokovane panikom ulagača zbog širenja zaraze, na kojima je dosad izbrisano tri bilijuna dolara vrijednosti dionica, najveće središnje banke odlučile su pomoći tržištima kapitala.

Čim su Bank of England i Bank of Japan obećale intervenciju, burze diljem svijeta odmah su pozitivno reagirale, među kojima i Zagrebačka burza. Nakon dva tjedna pada indeksi Zagrebačke burze Crobex kao i elitni Crobex10 su u plusu i to nakon što su izgubili na vrijednosti osam, odnosno sedam posto.

Najave središnjih banaka Japana i Velike Britanije oraspoložilo je i ulagače na frankfurtskoj, londonskoj i pariškoj burzi, a u plusu su i indeksi šangajskog i tokijskog tržišta kapitala.

Ulagači puno očekuju i od američkih Federalnih rezervi iz kojih najavljuju smanjenje ključne kamatne stopa, i to možda za 0,50 postotnih bodova.