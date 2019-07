STIŽE NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA: Pogledajte o čemu se sad radi

Autor: Dnevno

S prvim danom srpnja na snagu je stupila obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi, odnosno e-računa, a ova obaveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji temeljem Zakona o javnoj nabavi te se referira na sve poduzetnike i obrtnike.

Isporučitelji i dobavljači u buduće će moći izdavati račune u papirnatom obliku, ako dobra i usluge isporučuju osobama izvan sustava javne nabave. Ono što međutim, brojnim obrtnicima predstavlja problem jest cijena ulaska u taj sustav, dok na stranicama Ministarstva stoji da je izdavanje e-računa za male dobavljače besplatno, te je i aplikacija besplatna, e-potpis i certifikat u Fini ipak valja platiti.

Slanje računa do sada je obrtnike i male poduzetnike stajalo oko pet kuna, no po novom to će iznositi sto ili više kuna mjesečno, u to nije uključena cijena održavanja softvera i dodatne naknade od 2,50 kn po računu.