SRPSKI TAJKUN NE ODUSTAJE OD KRAŠA! Radnici u strahu: Stigla nova ponuda! Ugasit će nas

Dok se europska politička krema šeta zagrebačkim ulicama, iza kulisa se odigravaju ozbiljne ‘igranke’ oko Kraša o kojem se tjednima nije progovaralo. To ne znači da je srpski poduzetnik Nebojša Šaranović, odustao od kupnje ove kultne tvornice na zagrebačkim Ravnicama. Štoviše, doima se da on ima novi plan. Naime, nije nepoznanica da je Šaranović na tržištu kapitala kupio 25.664 posto dionica ove zagrebačke tvrtke, ali novi je detalj taj što namjerava otkupiti udjele u Kraš ESOP-u, koje mogu imati samo radnici.

Šaranović ove transfere odrađuje preko ciparske tvrtke Kappa Star Limited, a dosad je u dionice Kraša ‘ulupao’ 45 milijuna eura što mu je osiguralo manjinski udjel od 25,64 posto. Dionice ove tvrtke njegovim su uplivom porasle sa startnih 382 kuna na konačnih 1050 kuna. Premda je priča na tržištu dionica zamrla, to ne znači da je Šaranović odustao od Kraša, on naime ima novi plan kojim kani što prije zavladati divom s Ravnica, a tada, strahuju radnici, dolazi do gašenja pogona u ovom zagrebačkom kvartu te se tvornica seli u susjednu Srbiju. To dakako znači da oni ostaju bez svojih radnih mjesta.

Kraš ESOP u srijedu je zaprimio Šaranovićevu ponudu za otkup vlastitih poslovnih udjela, riječ je o tvrtci koja okuplja zaposlenike tvrtke koji posjeduju dionice, a ono što je potrebno spomenuti jest da ESOP posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću bez vlastitih poslovnih udjela. Njih pet posto od ukupnog broja posjeduje tek Kraš d.o.o, ali sve dionice ESOP-a pripadaju osobama koje imaju udio u tvrtki. Šaranović je u nedavnom intervjuu za Jutarnji otkrio kako je onima koji imaju udio u tvrtki ponudio 130 tisuća kuna po udjelu u ESOP-u, što znači da im po dionici nudi oko 870 kuna. To je osjetno manja cijena od one koju je moguće postići na burzi. Kako javlja Večernji, on ni u tom slučaju ne može steći udjele, jer društveni ugovor ESOP-a zabranjuje da udjele posjeduje bilo tko osim radnika, pa iz toga proizlazi da on vlasništvo mora nastaviti stjecati na otvorenom tržištu.