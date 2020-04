SMJERNICE ZA ČIŠĆENJE APARTMANA U DOBA KORONE! Tko ovo može izdržati? Čistačice će padati s nogu

Kako se prilagoditi nadolazećoj turističkoj sezoni u jeku pandemije koronavirusa, pitanje je to koje muči stotine poduzetnika diljem Jadrana, a mjere koje se mogu pronaći na popisu Airbnb-ova vodiča za čišćenje prostora namjenjenog iznajmljivanju turistima čijom se primjenom prevenira širenje koronavirusa, u najmanju su ruku kompleksne.

Tako je primjerice prije no što se uopće počne sa čišćenjem prostora isti potrebno prozračiti i to minimalno 20 minuta. Savjetuje se i da prozori budu otvoreni cijelo vrijeme tokom čišćenja, prije kojega je potrebno oprati ruke, a isto je dakako nužno napraviti i nakon čišćenja. Minimalno 20 sekundi potrebno je ruke trljati sapunom, a zatim oprati u vodi. Preporuča se i uporaba dezinfekcijskog sredstva za ruke s minimalno 60 posto alkohola, a u procesu čišćenja neophodne su i rukavice koje nakon toga treba baciti, a potom promptno oprati ruke.

U paleti smjernica navodi se i obavezno nošenje zaštitne opreme koja osim jednokratnih rukavica uključuje i maske na licu, ogrtače te pregače, a savjetuje se čak i uporaba ventilatora kako bi se povećao protok zraka. Čišćenje uključuje i dezinfekciju.

”Za uklananje prljavštine, masnoće, prašine i mikroorganizama upotrebljavajte deterdžent ili sapun i vodu, a kad površinu očistite poprskajte je dezinfekcijskim sredvstom. Pustite da odstoji nekoliko minuta, a nakon toga površinu obrišite”, savjetuje se na ovoj stranici na kojoj se savjetuje uporaba papirnatih ubrusa, ili vlažnih maramica, a ako to nije moguće tada se preporuča korištenje nove krpe za svakog gosta. Važno je znati i da se lice tijekom čišćenja ne smije dodirivati, a naglasak se stavlja i na intenzivnije čišćenje onih površina koje se često dodiruju poput primjerice daljinskih, ili prekidača za svijetlo. ”Ne zaboravite na sofe, tepihe, zavjese i druge mekane, porozne površine”, napominje se nadalje te naglašava da ukoliko je moguće valja oprati i perilice rublja po preporukama proizvođača.

Uz to, nužno je oprati i svu posteljinu i kućni tekstil na najvišoj temperaturi, a kada se dodiruje prljavo rublje to se mora činiti s rukavicama uz to pazeći kako ga se i gdje trese. I nakon što ste sve to završili potrebno je očistiti i aparate s kojima ste čišćenje obavljali poput primjerice usisavača.