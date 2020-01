SKANDALOZNO: Banka tvrdi da postoji legitiman način pritiska na Ustavni sud!

Autor: Dnevno

Pozivu za odabir PR agencije od strane Raiffeisen Banke, u kojem banka traži usluge kriznog komuniciranja oko slučaja kredita u švicarcima, stoji kako je jedan od zadataka te agencije i “vršenje pritiska na Ustavni i druge sudove u Hrvatskoj”.

Po hrvatskim i međunarodnim zakonima zabranjen je bilo kakav pritisak na pravosuđe, odnosno sutkinje i suce, a Europski sud za ljudska prava već je rušio hrvatske presude zbog sumnje u pritisak kako javnosti, tako i zainteresiranih strana. Iako u pozivu, koji je napisan na engleskom jeziku, doslovno stoji “Putting the pressure on the Constitutional and other Croatian courts”, u RBA banci u izjavi za Index tvrde kako su tražena “isključivo rješenja koja sadrže legitimne postupke”.

Sredinom studenog prošle godine, RBA banka poslala je pojedinim PR agencijama natječaj, odnosno Poziv za odabir, tzv. pitch, u kojem traže usluge kriznog komuniciranja. Na dnu natječaja je i zahtjev o vršenju pritiska na Ustavni sud i druge sudove u Hrvatskoj (Putting the pressure on the Constitutional and other Croatian courts). U RBA ne negiraju da su poslali poziv PR agencijama.

“S obzirom na aktualnu temu kredita u švicarskom franku, RBA je s ciljem ravnopravne zastupljenosti stavova banke u javnom i medijskom prostoru odlučila raspisati natječaj za PR agenciju. Zadatak agencije za odnose s javnošću je prvenstveno omogućavanje vidljivosti ‘druge strane’ slučaja u medijima”, kažu iz RBA u odgovoru na upit Indexa.

“Tražena su isključivo rješenja koja sadrže legitimne postupke, odnosno komunikacijske aktivnosti koje bi kroz medije doprle do javnosti”, odgovorili su za Index iz RBA banke.

Nakon tog odgovora pitali smo koji bi to bili legitimni postupci pritiskanja Ustavnog i drugih sudova u Hrvatskoj i jesu li ti legitimni postupci utvrđeni zakonom s obzirom na to da se RBA poziva da se “pridržava svih zakona i propisa Republike Hrvatske”. Pitali smo ih, na koji se konkretan propis ili zakon pozivaju u ovom slučaju.

“RBA nije angažirana u nikakvom obliku aktivnosti koje vi sugerirate. Natječajem je tražena usluga izrade komunikacijske strategije i ključnih poruka”, odgovorili suiz RBA uz dodatak da po tom natječaju nije izabrana ni jedna agencija.