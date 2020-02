Šampioni 28. izložbe mladih vina ‘Vincekovo 2020.’ su Sauvignon vinarije Kopjar i Syrah Tomislava Glavića

Autor: Dnevno

Šampioni 28. imeđunarodne izložbe mladih vina „Vincekovo 2020.“ Ludbreg su Sauvignon vinarije Kopjar iz Peca među bijelim vinima te Syrah Tomislava Glavića iz Nadina među crnim vinima. Upravo su ta vina dobila najviše ocjene koje su prvi put dodjeljivali vrhunski enolozi i sommelijeri iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije, među kojima i Siniša Lasan, višestruki hrvatski sommelijerski prvak i Decanter sudac.

Najviše priznanje Zlatni trsek primila su 94 vina, Srebrni trsek 285 vina, a Brončani trsek 106 vina. Medalje i priznanja su vinarima uručena u petak, 31. siječnja, u hotelu Crnković u Ludbregu. Na svečanom otvorenju 28. izložbe i i dodjeli nagrada su, uz 400-tinjak vinara i vinogradara te gostiju, bili župan Radimir Čačić i njegov zamjenik Tomislav Paljak, gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić, predsjednik Gradskog vijeća Ludbrega Antun Šimić i brojni drugi gosti, kojima su domaćini bili članovi udruge „Trsek“ predvođeni Brankom Kežmanom. Upravo je udruga „Trsek“ bila organizator Izložbe, uz snažnu podršku Varaždinske županije i Grada Ludbrega.

– Vinari i vinogradari Varaždinske županije, među kojima ste i vi iz ludbreške regije, možete i morate pokazati svoju kvalitetu. Prošle godine su vina iz naše županije prvi put bila na međunarodnim utakmicama i osvojila su šest najviših svjetskih nagrada. U tom smjeru moramo ići dalje, moramo se mjeriti s najboljima. Županija daje punu podršku ovoj, najvećoj izložbi mladih vina u Hrvatskoj te ćemo to i ubuduće činiti, financiranjem edukacija ili financiranjem vaših izlazaka na najveće svjetske izložbe. Primjer kako se kvalitetan proizvod može brendirati je Varaždinsko bučino ulje, koje je u dvije godine postalo prepoznatljivo i dostiglo najviše standarde kvalitete. To možemo postići i s našim vinima, ali morate pokazati spremnost da napredujete i učite. Inzistiramo na tome da se prepozna potreba za podizanjem kvalitete, moramo učiti od boljih i uspješnijih, jer samo to jamči napredak – istaknuo je župan Čačić, koji je otvorio izložbu i šampionima uručio nagrade.

Gradonačelnik Bilić je naveo da je ludbreška izložba mladih vina stara 28 godina, ali je dovoljno mlada da se može mijenjati. – Imperativ je biti izvrstan i najbolji s ciljem da vina ludbreškog vinogorja postanu jedna od najprepoznatljivijih u Hrvatskoj – napomenuo je Bilić.

Dobrodošlicu svim gostima poželio je predsjednik udruge „Trsek“ Branko Kežman. – Iskreno zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli našoj izložbi, a posebno Varaždinskoj županiji, Gradu Ludbregu i općinama Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ i Martijanec, Grafičaru Ludbreg, hotelu Crnković i Ocjenjivačkoj komisiji na čelu s prof. dr. sc. Stanislavom Herjavec – rekao je Kežman.

Na najveću izložbu mladih vina u Hrvatskoj pristigla su čak 543 uzorka vina, a najzastupljenija su bila bijela vina, među kojima je bilo najviše onih proizvedenih od mješavine bijelih sorata, a potom od sorta graševine, rajnskog rizlinga i chardonnaya.

– Kao i proteklih godina za pohvaliti je kako organizatore, tako i proizvođače za tako veliki broj prikupljenih uzoraka. Činjenica je da dobar proizvođač vina zna da kvaliteta vina nije samo slučajna, već je rezultat znanja i velike brige, ali i neprekidnog kušanja vina i pravodobnog reagiranja uoči li nepoželjne promjene boje, mirisa ili okusa vina. Preporuka degustatora-enologa je proizvodnja suhih bijelih vina, koja sadrže manje od 4 g/l neprovrelog šećera, umjerenih koncentracija alkohola, ugodne svježine i kiselosti okusa, a takva vina danas potrošači i najviše traže. Taj tip vina karakterističan je za bijela vina sjeverozapadne Hrvatske – istaknula je prof. dr. sc. Stanislava Herjavec, predsjednica Ocjenivačke komisije.

U sklopu Izložbe prvi put su održane vinske radionice pod vodstvom Siniše Lasana, hrvatskog sommelijerskog prvaka i Decanter suca, koje su oduševile sudionike.