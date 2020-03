Ruski avioprijevoznik Utair od lipnja uvodi letove između Moskve i Splita

Autor: dnevno.hr

Jedan od najvećih ruskih avioprijevoznika Utair uvodi novu redovnu avioliniju kojom će povezivati Moskvu i Split. Letovi će se realizirati iz zračne luke Vnukovo avionima Boeing 737-800 sa 168 sjedala. Prvi let iz Moskve zakazan je za 2. lipnja, a linija će prometovati dva puta tjedno i to utorkom i srijedom sve do kraja rujna.

„Novi let Utaira treća je aviolinija koja će u ovoj godini povezivati Moskvu i Split što je izvrsna prilika Dalmaciji, ali i cjelokupnom hrvatskom turističkom sektoru u daljnjem pozicioniranju na važnom ruskom tržištu“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Dodajmo kako će ove godine, uz najavljen redovan let Utaira, Moskvu i Split redovnom linijom povezivati i Aeroflot te TUI Rusija koji po prvi put ove godine uvodi novi charterni let. Isto tako, u ovoj su godini aviolinijama povezani Moskva sa Zagrebom i Pulom te St. Petersburg sa Zagrebom.