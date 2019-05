Predsjednik Uprave PBZ-a Dinko Lucić dobitnik prestižne nagrade CEO Today Europe Awards 2019.

Autor: Dnevno

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb (PBZ), članice Intesa Sanpaolo Grupe, dobitnik je prestižne nagrade CEO Today Magazine Europe Awards za 2019. u Hrvatskoj za izuzetan doprinos u predstavljanju Privredne banke Zagreb.

Svake godine, časopis CEO Today prepoznaje i odaje počast najuglednijim tvrtkama i njihovim izvršnim rukovoditeljima C razine (C-level executives označava rukovoditelje najviše razine u tvrtki) u današnjem poslovnom svijetu. Nagrada CEO Today Europe Awards obilježava uspjeh, inovaciju i stratešku viziju glavnih izvrših direktora (CEO) u brojnim sektorima i industrijama diljem Europe (IT sektor, telekomunikacije, farmaceutska industrija, bankarstvo i financije, energetika, mobilne tehnologije i komunikacije, usluge prijevoza itd). Nagrada CEO Today Europe identificira najuspješnije, inovativne i usmjerene prema budućnosti lidere kompanija.

Povodom objave CEO Today Magazine Europe Awards 2019. pojedinačnim dobitnicima i predstavnicima tvrtki, Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a je izjavio:

“Iznimno sam ponosan na ovu zaista posebnu nagradu koja je povijesni i trajni zapis priznanja i uspjeha cijelog našeg tima PBZ Grupe. Jedno od mojih osnovnih uvjerenja, koje se potvrdilo tijekom moje dugogodišnje menadžerske prakse, jest da pravu razliku čine ljudi. Ponosan sam na naš tim i ovom prilikom želim zahvaliti na doprinosu svim našim zaposlenicima ali također i našim klijentima zbog kojih stalno nastojimo biti još bolji i osigurati im cijeli spektar financijskih usluga na najvišoj svjetskoj razini”.

CEO Today Europe Awards istraživački tim prepoznao je niz postignuća g. Lucića i PBZ-a u posljednjih 12 mjeseci. Istraživački tim se rukovodi stajalištima brojnih dionika, uključujući investitore, analitičare, zaposlenike i medijske profesionalce širom svijeta kako bi izradili godišnje nagrade CEO Today Europe Awards. Rezultate ankete koriste kao smjernice u razmatranju i objavljivanje najboljih praksi upravljanja i kritičnih čimbenika uspješnosti. Istraživači CEO Today određuju podobnost CEO-a na temelju postignuća koja mogu biti rast prihoda i / ili dobiti, uspješan preokret, dobra ostvarenja u teškim i složenim vremenima za gospodarstvo i industriju, širenje na nova tržišta, vodeći tržišni udio, uspješna M&A integracija, novi proizvodi i usluge, novi poslovni model i strategija.

Prikaz publikacije nagrade možete pogledati ovdje.

Dinko Lucić, predsjednik je Uprave PBZ-a od veljače 2018. godine. PBZ Grupi pridružio se početkom 2000. godine te je pored brojnih pozicija u PBZ-u i Intesa Sanpaolo Grupi, od 2007. do 2009. godine bio i član Uprave VUB banke u Slovačkoj, također članici Intesa Sanpaolo Grupe. Prije imenovanja na mjesto predsjednika Uprave bio je dugogodišnji član Uprave PBZ-a od 2009. godine, zadužen za poslovanje s građanstvom i koordinaciju društava PBZ Grupe u segmentu poslovanja s građanstvom i kartičnim poslovanjem. Dinko Lucić rođen je 1971. godine, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, završio je General Management program na ZŠEM-u i University of Michigan Business School, posjeduje nekoliko SAS CRM certifikata i nositelj je International Retail Banker certifikata koji je izdala The International Academy of Retail Banking. Također je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Rijeci.

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) od svog osnutka 1966. godine, značajan je čimbenik u razvoju hrvatskog gospodarstva. Tu svoju ulogu zadržala je sve do danas i kao članica Intesa Sanpaolo Grupe, jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi. PBZ je banka univerzalnog tipa, tehnološki visoko razvijena i nudi kompletan asortiman specijaliziranih proizvoda i usluga za oko 1,7 milijuna klijenata te s razgranatom poslovnim mrežom od 192 poslovnice i oko 1000 vlastitih i partnerskih bankomata pokriva teritorij cijele zemlje. Po rezultatima poslovanja, PBZ je kontinuirano u samom vrhu hrvatskog bankarstva, visoko je likvidna i kapitalizirana Banka te je pokazala izuzetnu otpornost uspješno odgovarajući svim izazovima kojima je domaći bankarski sustav bio izložen posljednjih godina. PBZ je zadržao ulogu predvodnika u novim tehnologijama, kontinuirano razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poduzeća te znatno sudjelujući u financiranju gospodarstva i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u zemlji. Za istaknuti je da je PBZ centar izvrsnosti za mnoga područja bankarskog poslovanja u Intesa Sanpaolo Grupi, a nedavno je postao i regionalni bankarski centar preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji.