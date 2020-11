PREDSJEDNIK JE NAPOKON DOBRE VOLJE! ‘Ova firma je već do sada premašila očekivanja koja su bila pesimistična, pa čak i zlobna’

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u pratnji suradnika posjetio je Brodograđevnu industriju Split.

Predsjednika su dočekali Tomislav Debeljak, predsjednik uprave Brodosplita i Tomislav Čorak, član uprave, a pridružili su se i načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj i zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Ivo Raffanelli. Šetnjom kroz pogone predsjednika su upoznali trenutnim poslovima i projektima koji su u tijeku, a posebno nastavkom izgradnje obalno ophodnih brodova, ugovorenih za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

“Dojmovi su dobri zato što brodogradilište radi. Prošlo je kroz restrukturiranje, tu je država imala određenu ulogu i to je završilo prije dosta godina. Počeli su raditi i profitni su. Drago mi je da je u dijelu tog programa i nešto što je na natječaju naručila hrvatska Vlada od njih, a to su brodovi za obalnu stražu od kojih je jedan već isplovio, to je ‘Omiš’. Dva se trenutno grade, tako da bi jedan trebao biti gotov krajem 2021. godine, drugi nakon toga i onda još dva svakih šest mjeseci“, rekao je predsjednik Zoran Milanović izrazivši zadovoljstvo što je to posao koji je zaključen 2015. godine.

“Bio sam tu na polaganju kobilice za prvi brod, za ‘Omiš’, koji sada plovi. Tako da ipak imamo neki kontinuitet kao država, kao vlast i kao vlada, a možda bude prostora i za međunarodna tržišta”, poručio je Predsjednik.

Prije dvije godine isporučenim prototipom obalnog ophodnog broda “Omiš” predsjednik je nedavno bio u službenom posjeti Crnoj Gori. Svojom je tehničkom opremljenošću i plovnim Karakteristikama znatno unaprijedio sposobnosti Obalne straže, te je redovit u akcijama traganja i spašavanja.

“Postoji čitav niz država koje imaju potrebe za ovakvim proizvodima i koje imaju potrebu za nabavku ovakvih brodova. Prostor postoji, to su jako kvalitetni proizvodi i povoljniji su od nekih koje su neke države na Mediteranu kupovale na sjeveru Europe, istaknuo je predsjednik Milanović.

“Zahvaljujem predsjedniku Republike Hrvatske što podržava hrvatsku industriju i što je promovira u inozemstvu. Brod je najkompleksniji proizvod kojega Hrvatska industrija može proizvesti. Brodovi koje radimo za izvoz sadrže 70 posto domaće komponente. A od uistinu povoljne cijene po kojoj gradimo ove brodove za obalnu stražu 45% iznosa se vraća odmah ili u kratkom roku u državni proračun. Uz zahvalu predsjedniku na podršci, zahvaljujemo i Vladi republike Hrvatske koja je i u ovoj COVID krizi našla načina za nastavak financiranja izgradnje ova preostala 4 OOB-a. To nam je vrlo važno jer na njima trenutno radi preko 400 radnika”, rekao je Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave Brodosplita.

U obilasku proizvodnih pogona, osobito ga se dojmio obilazak polarnog kruzera ‘Ultramarine’, koji je dugačak 128 metara i moći će ugostiti 200 putnika smještenih u 103 luksuzno opremljenih kabina, o kojima će se brinuti 116 članova posade. Brod se nalazi u fazi završnog opremanja, a ugovor je potpisan s tvrtkom Quark Expeditions iz Seattlea u SAD-u, u sastavu Travelopia grupacije.

“Ova firma je već do sada premašila očekivanja koja su bila pesimistična, pa čak i zlobna. Drago mi da ovo opstaje. Neće nažalost svi, ali imamo nekoliko brodogradilišta u Hrvatskoj. Ovdje danas radi nešto manje ljudi nego prije deset godina, ali svi rade. Ovo je sada bolje organizirani proizvodni proces”, odgovorio je predsjednik Milanović na upit da komentira sumnje koje su postojale kada je tvrtka DIV preuzimala škver.