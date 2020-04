Potpore za radnike zatražilo novih 6500 tvrtki, isplate za travanj kreću od 4. svibnja

Autor: D.Kt.

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pristiglo je 6500 novih zahtjeva poslodavaca za isplatom potpore za radnike u tvrtkama i obrtima čije je poslovanje pogođeno koronakrizom, a dosad je već obrađeno 5000 takvih zahtjeva. Isplate potpora za travanj za sve radnike u iznosu od 4000 kuna, uključujući i ove posljednje zahtjeve, počinju od ponedjeljka 4. svibnja, odnosno već od tada poslodavcima će na račune biti doznačena sredstva za zaposlenike – potvrdio je u izjavi za Dnevno predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

Ranogajec je pri tom zamolio neke poduzetnike i obrtnike da ne šire konfuziju i paniku na društvenim mrežema netočnim infromacijama o tome da je za opravdanje potpore HZZ-u potrebno dostaviti izjave, preslike isplatnih lista ili tekućih računa.

„Ne, to nije točno. Za opravdanje dobivene potpore poslodavac je HZZ-u dužan dostaviti samo ime, prezime i OiB radnika te broj JOPPD obrazca, i to je sve. Riječ je o poslodavcima kojima je u ožujku odlukom Nacionalnog stožera obustavljen rad i njih je oko 35 tisuća. I HZZ je zamolio Obrtničku komoru da poručimo obrtnicima i poduzetnicima da ne šire takve dezinformacije jer time nepotrebno papirologijom zagušuju HZZ “, pojasnio je Ranogajec dodavši da ne treba sada raspravljati o potporama za svibanj jer su one obuhvaćene tromjesečnim paketom Vladinih mjera.

Inače, Nacionalni stožer civilne zaštite danas je na upit Obtničke komore pojasnio koje djelatnosti mogu početi s radom od 27. travnja, a to su cvjećarsko-aranžerski obrti, cvjećarsko-trgovački obrti, dostava buketa, aranžmana i vijenaca, autopraonice – ručno pranje automobila (samo vanjsko pranje), fotografski obrti, obrti za popravak satova i zlatarski obrti.

Također je važna informacija da krojački obrti, kladionice i automat klubovi ne započinju s radom sutra i nisu obuhvaćeni u prvoj fazi olakšavanja mjera. Budući da popuštanjem mjera nisu obuhvaćeni i masažeri, iz HOK-a su najavili da će tijekom dana od Nacionalnog stožera zatražiti pojašenjenje i za tu djelatnost.

Dosad je, prema podacima Ministastva rada i mirovinskog sustava, potporu za ožujak za 560 tisuća radnika zatražilo više od 96 tisuća poslodavaca za što je iz državnog proračuna isplaćeno 1,1 milijarda kuna.