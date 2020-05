Poduzetnicima nejasan nastavak potpora: Svima s padom prometa većim od 50 posto ili samo turizmu i prometu?

Autor: D.Kt.

Nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da će se državne potpore za čuvanje radnih mjesta nakon tromjesečnog isteka krajem svibnja nastaviti samo za najpogođenije sektore – turizam, promet i dijelom ugostiteljstvo – Glas poduzetnika od Vlade traži dodatana objašnjenja budući da im je na sastanku s predstavnicima ministarstava financija, turizma i prometa rečeno da će se mjerama obuhvatiti svi poduzetnici kojima je promet uslijed epidemije pao za više od 50 posto, a ne samo spomenuti sektori.

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas u izjavi za Dnevno podsjeća da je Europska komisija pripremila paket pomoći od 500 milijardi eura te da bi premijer Plenković, za kojeg kaže da visoko kotira u Bruxellesu, trebao iskoristiti svoje kontakte i kao premijer zemlje koja predsjeda EU-om povući što više novca iz spomenutog paketa pomoći.

“Svjesni smo da Hrvatska neće dobiti koliko i Njemačka ili Francuska, a prema našim procjenama Vlada bi iz EU-a trebala povući oko tri milijarde eura. Zamislite da 25 milijardi kuna uđe u sustav, to bi bio zaista veliki “push” i treba napomenuti da su to bespovratna sredstva i nije socijalna pomoć nego novac za investicije. Stoga bi najveći posao Vlade u idućem razdoblju trebao biti da povuće što više sredstava iz Europske unije”, poručuje Bujas i dodaje da se slaže s premijerom Plenkovićem da pojam tehničke Vlade ne postoji. “Vlada do primopredaje vlasti mora odraditi posao do kraja, a ne okrenuti leđa nagomilanim problemima”, kaže Bujas.

Potpredsjednik Nacionalne udruge ugostiteja Vedran Jakominić podržava Plenkovićevu najavu o nastavku potpora za dio ugostitelja, a ne za cijeli sektor, i to po ključu pada prometa. Navodi da ugostitelji u urbanim sredinama kontinentalnog dijela Hrvatske ipak ostvaruju nekakve promete zahvaljujući lokalnom stanovništvu, dok oni koji su vezani uz turizam nemaju gotovo nikakve prihode, zbog čega mnogi još nisu ni otvorili lokale.

“Podržavamo svaku inicijativu koja će valorizirati realnu situaciju, nikad nismo ni bili da se novac dijeli šakom i kapom. Ne treba ići sektorski, nego gledati tvrtku po tvrtku“, poručuje Jakominić. Prema procjenama Nacionalne udruge ugostitelja, prometi su im na razini 50 posto od onih prije krize, a kao glavne razloge pada posjeta kafićima i restoranima navode strah od epidemije i pad kupovne moći građana.

Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak napominje, pak, da će biti teško izraditi model po kojem će se dodjeljivati potpore ugostiteljima, “a da bude pošteno”. I pad prometa od 50 posto znači da ugostitelj s duplo manjim prihodima još uvijek ima iste troškove, navodi Medak. Dodaje da se prema procjenama svih svjetskih financijskih institucija očekuje val otkaza za 50 posto zaposlenih u ugostiteljstvu i turizmu, što bi u Hrvatskoj bilo oko 25 tisuća ljudi.

Iz Glasa poduzetnika inače napominju da svi poduzetnici još uvijek nisu dobili državne potpore za travanj, ali da očekuju da će se to riješiti do kraja ovoga tjedna. Podsjetimo, državne subvencije za radnike za travanj kasne jer HZZ provodi kontrolu i uparivanje podataka s Poreznom upravom i HZMO-om.