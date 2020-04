POČETAK RATA U VLADI! MARIĆ NA MUKAMA: Ministri mu zagorčavaju život

”Nastaviti ćemo gledati kako da pomognemo gospodarstvu i hrvatskom radniku”, poručio je premijer Andrej Plenković ovih dana, a da su se ministarske glave uistinu okupile pod jednu kapu promišljajući o daljnjim koracima za oporavak gospodarstva usred pandemije koronavirusa potvrđuje i naš sugovornik iz Vlade.

Naime, u svim se resorima provode analize kroz koje se pokušava pronaći dodatni prostor za štednju, a u pripremi trećeg paketa mjera na stolu su i parafiskalni nametu, što je prije nekoliko dana dao naslutiti ministar financija Zdravko Marić. Inače, radi se o smanjenju, ali i ukidanju većeg dijela neoporezvih davanja, a takvih u Hrvatskoj ima čak 488. O ukidanju tih davanja razmišlja se još od početka travnja, ali problem je u tome što Marić vrlo teško surađuje s ministrima koji bi se oko toga trebali usuglasiti.

”Marić je za razliku od velikog djela ministara apolitičan, on kod donošenja odluka ne razmišlja samo o svojoj političkoj karijeri, i zato vrlo teško pronalazi zajednički jezik s ostalim članovima Vlade, on je objektivan i realan, zna gdje treba i kada treba rezati, ali ministri se na to teško odlučuju jer se ne žele zamjeriti nikome iz svojeg resora”, tvrdi naš sugovornik iz Vlade te dodaje da Marić ide u smjeru ukidanja vodnih naknada i doprinosa, turističkih naknada, članarina komorama pa sve do RTV pretplate.

”Dio minnistara tvrdi da bi ukiidanje ili smanjenje nekih davanja rušilo sustave koji se financiraju od tih davanja, na primjer ukidanje pretplate javnoj televiziji dovelo bi u pitanje opstanak HRT-a, osim toga smatraju da bi se takvim rezovima smanjili proračunski prihodi, svi su oni za uštedu, ali nitko ne bi da se na njima štedi, pa Marić mora pronaći balans između ministara, poduzetnika, financijske stabilnosti, doista mu nije lako”, zaključuje naš sugovornik blizak ministru financija.