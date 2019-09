PERNAR RASTURIO BANKE! HRVATI PROGLEDAJTE: Sberbanka posebno na udaru

”Vjerovali ili ne, već mjesec dana ne uspijevam otvorit račun za stranku, prvo sam pokušao u Erste banci, kad su tamo rekli da ne znaju hoće li i kad račun bit otvoren, otišao sam u Sberbanku iz uvjerenja da će mi oni pristat otvorit. Međutim, i oni su odbili”, napisao je na svojem Facebook profilu saborski zastupnik Ivan Pernar otvoreno progovarajući o problemima koje su mu zadale banke. Nadalje je pak upitao premijera Plenkovića je li moguće da ima zakonsku obvezu otvaranja računa, a da mu ga ni jedna banka ne mora otvoriti.

”Kako da poslujem, kako da izlazim na izbore bez računa? Idem sad dalje tražit banku, ovo se pretvara u farsu i lakrdiju. Zanimljivo je da na odbijenici ne piše čak ni ime osobe koja potpisuje. Zanima me jesam li jedina osoba u Hrvatskoj kojoj banka ne želi otvorit račun i je li moguće da vam zbog političkog rada to može bit uskraćeno? Pretpostavljam da bi Plenkoviću otvorili račun i da se na ovakav način žele dodvoriti vladi upravljanoj iz Washingtona i Brisela.Izdaja ljudi zbog materijalnih interesa nešto je što ja osobno nikad ne bi napravio. Međutim, bojim se da svi ne razmišljaju tako. Gospodo iz Sberbanke, hvala vam na lijepoj gesti, neće bit zaboravljena. Tim više što sam ja osobno odbio postupiti po sankcijama EU/SAD-a i otputovao na Krim te se u Saboru bezbroj puta zalagao za ukidanje sankcija Rusiji, neslanje naših vojnika na granice vaše zemlje i ukidanje viza za vaše državljane. Vaš čin ući će u anale i kolektivno sjećanje našeg naroda. Velika vam hvala što ste mi otvorili oči. Zalagao sam se za ruske interese, ovo mi je zahvala. Mislio sam da Rusija ne zabija nož u leđa onima koji to čine, nakon današnjeg dana to više ne mislim”, zaključuje očito posve opravdano razočarani Pernar.