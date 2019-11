OVO VAM NE SMIJE PROMAKNUTI! Za manje od dva mjeseca stižu velike promjene: Što je točno Marić pripremio?

Prijedlog proračuna za iduću godinu Vlada je na jednoj od najočekivanijih sjednica uputila Saboru, a prema njemu planirani su ukupni prihodi od 145,1 milijardu kuna, ali i raskodi od 147,3 milijarde kuna. Vladajući su u proceduru ujedno uputili i prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna.

Iz ovih brojki proizlazi tako da će ukuni proračunski prihodi porasti za 6,7 posto u odnosu na orginalan plan proračuna za ovu godinu, a u odnosu na rebalans za 5,4 posto. Ukupni raskohi od 147,3 milijarde veći su za pet posto odnosno za sedam milijardi kuna, u odnosu na ovu godinu, također, valja imati na umu kretanja ukupnih prihoda i rashoda za narednu godinu za koju je planiran proračunski manjak od 2,15 milijardi kuna, što je 0,5 posto BDP-a.

Ipak, kako je najavio resorni ministar Marić prijedlog proračuna rađen je na projekciji rasta BDP-a u narednoj godini za 2,25 posto. Osim toga, iz rebalansa proračuna za ovu godinu proizlazi da su ukupni prihodi povećani za 1,2 posto, konkretnije za 1.6 milijardi kuna, na 137,7 milijardi kuna. Ukupni rashodi srezani su za 1.3 milijarde kuna, odnosno na 139 milijardi kuna sa 140,3 milijarde kuna. najznačajnija povećanja odnose se na dodatna sredstva za rashode za zaposlene, riječ je o 494,2 milijuna kuna, a tu je i 849,6 milijuna kuna koji se odnose na povećana izdvajanja za mirovine, kao i 350 milijuna kojima će se financirati prva faza projekta terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku. Povećanje rashoda za prava iz sustava socijalne skrbi odnosi dodatnih 175,5 milijuna, a dodatni porodiljni još 41 milijun, a tu su i sredstva za sanaciju u zdravstvenim ustanovama govorimo o 122 milijuna kuna.

Smanjenja se odnose uglavnom na uštede na kamatama koje iznose 796,9 milijuna kuna, a za 151 milijun kuna smanjena jhe naknada aktivne politike zapošljavanja. Onaj dio proračunskog prijedloga koji se odnosi na veliku većinu građana zapravo su izmjene zakona iz četvrtog kruga porezne reforme, kojima je predviđeno porezno rasterećenje za 2,4 milijuna kuna. prema prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost s početkom iduće godine trebala bi se obračunavati niža stopa PDV-a od 13 posto za pripremu i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata, procjene ukazuju na to da će niže stope PDV-a za ugostiteljstvo utjecati i na smanjenje prihoda u proračunu za oko 900 milijuna kuna na godinu.

Ujedno, prema Zakonu o porezu na dohodak očekuje se porezno rasterećenje mladih umanjenom obvezom preza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina te za 50 posto za one od 26 do 30 godina života. Uz to, porez na dohodak se ne bi trebao plaćati na naknade učenicima tijekom dulanog obrazovanja do propisanog iznosa, a ukinulo bi se i izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak. Zakonom o porezu na dobit predlažće se podizanje praga ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 122 posto s tri milijuna na 7,5 milijuna kuna, dok će stopa poreza na dobit od 18 posto ostati za one koji godišnje ostvaruju prihode od 7.5 milijuna kuna, to znači da će većina poduzetnika, odnosno prema Mariću njih 93 posto porez na dobit plaćati po stopi od 12 posto.





Vrijedi ovdje spomenuti i porez na kavu i bezalkoholna pića kojim bi se trebala oporezivati bezalkoholna pića ovisno o udjelu šećera, a dodatno bi se oporezivali energetski napici. Nadalje, tu je i Zakon o posebnom porezu na motorna vozila iz kojeg proizlazi oslobošđenje od plaćanja uporabne pristojbe srodnicima u uporabnoj liniji koji rabljeno vozilo sjtčeu ugovorom o darovanju, ali to vozilo prethodno mora biti registrirano na darovatelja.

Spomenimo i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom prema kojem će se ugraditi QR kodovi kao obavezan element svih računa, a očitavanjem istoga moći će se jednostavnije provjetiti podaci što bi građanima trebalo okakšati postupak i dodatno ih potaknuti da provjeravaju računa te neispravne prijavljuju Poreznoj. Sve ove promjene mogle bi nastupiti već početkom iduće godine.