OVO STE ODUVIJEK HTJELI ZNATI! Lidl, Plodine: Što se u velikim lancima događa daleko od očiju javnosti?

Lidl, Plodine: Što se u velikim lancima događa daleko od očiju javnosti?

Autor: dnevno.hr

Puna primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom počela je lani, konkretnije 1. travnja premda je riječ o Zakonu koji je prije dvije godine potvrio Sabor, dok su iz Vlade, ali i iz Ministarstva poljoprivrede u to vrijeme tvrdili kako je to početak borbe kroz koju se nastoji stati na kraj trgovcima i prerađivačima koji iskorištavaju pregovaračku moć te dobavljače tjeraju u kut namećući im nemoguće uvjete. Niz je nepoštenih postupaka kroz koje prolaze proizvođači, a o kojima se i u to vrijeme polemiziralo. Jedan od problema definitivno jest sklapanje ugovora kompenzacijama, potom naknade za police, ali i jednostrani raskid ugovora.

Sve to u Ministarstvu poljoprivrede zakonskim su propisima nastojali sanirati ne bi li se prije svega zaštitili domaći proizvođači, a da odnosi i dalje ostanu korektni, međutim, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ovih je dana objavila godišnje izvješće te ga prezentirala Vladi. Prema izvješću Agencije lani su od 31 trgovca zatražili uvid u ugovore koje su oni zaključivali kako sa stranim, tako i s domaćim dobavljačima, zatraženo je tako 150 ugovora, a zaprimljeno njih oko 30 u kojima je uočen niz spornih odredbi. Nakon djelomičnog uvida u poslovanje trgovačkih lanaca uslijedile su i kazne u nekoliko postupaka koji su startali još prošle godine pa su tako kazne izrečene Plodinama koje moraju platiti više od milijun kuna. Lidl je pak, dobio kaznu od oko 800 tisuća kuna, slično kao i NTL. Plodine su primjerice, problematičan odnos imale s nabavljačima svježe teletine Eko BV, a problem leži u tome što se ugovaralo plaćanje svježeg proizvoda u rokovima od 60, umjesto 30 dana. Premda su u Plodinama tvrdili kako su imali mnogo ugovora koje su morali uskladiti s novim Zakonom, uz Agenciji su konstatirali da je to protuzakonito, no ostaje im opcija žalbe na Upravnom sudu.

Ono što domači proizvođači i dobavljači, osobito mali u ovom kaosu na tržištu mogu napraviti da bi prosperirali i osnažili, prema savjetima Agencije svakako je udruženje kroz koje bi imali bolju pregovaračju poziciju s trgovcima, ali i sadobavljačima.