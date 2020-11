OVO MORATE PROČITATI! Podaci o kojima se rijetko govori

Hrvatsko zdravsto moglo bi se opisati kao pacijent koji se posljednja dva desetljeća bori za opstanak i preživljavanje, grijesi svih prethodnika aktualnog ministra Vilija Beroša, sada su pali na njega te ga usred borbe s pandemijom koronavirusa uvaliki u nevolje s kojima se teško nosi.

Sustav je ovo u kojem rade tisuće ljudi, ali unatoč tome kadrovskim, organizacijskim i financijskim nedaćama ne nazire se kraj.

Štoviše, čini se kako je hrvatsko zdravstvo u koronakrizi pokazalo svoju disfunkcionalnost na najbolniji način, što je vidljivo iz primjera KB Dubrave, u kojoj je situacija dosegla razinu alarmantne onoga časa kada se saznalo da je bolnica u dva navrata ostala bez struje čime je u pitanje doveden rad respiratora kojih ionako manjka. Prvi je puta bolnica bez struje ostala zbog kratkog spoja, dok se krivac za drugi namjerni ostanak bez struje još traži.

Dok potraga traje u bolnici se suočavaju s manjkom higijenskih potrepština, problem je i manjak potrošnog materijala, a osim Dubrave nestašica lijekova zbog dugova bolnica prema veledrogerijama u pitanje je dovela opstojnost kompletnog bolničkog sustava. Po uhodanim običajima, ta je problematika nakratko sanirana uplatom nekoliko stotina milijuna kuna, no to je miljama daleko od cjelovitog riješenja budući da govorimo o milijardama kuna duga, što je paradoks svim s obzirom na to da građani hrvatske za opstojnost zdravstva izdvajaju oko 30 milijardi kuna godišnje.

Zdravstveni sustav u najvećoj se mjeri financira preko čuvenog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kojega kao što je poznato financiraju svi zaposlenici u našoj zemlji, dio sredstava za zdravstvo izdvajaju županije, a jedan dio dolazi iz državnog proračuna. Prihodi HZZO-a od doprinosa lani su porasli pa su tako iznosili 22,2 milijarde kuna, dok su godinu ranije oni iznosili 19,9 milijardi kuna. Prošle je godine naime povećan doprinos sa zdravstveno osiguranje na 16,5 posto s ranijih 15 posto, što se manifestiralo na prihode Zavoda koji financijska sredstva osigurava i izravno iz proračuna, tu na primjeru prošle godine govorimo o svoti od 2,6 milijardi kuna.

Tu popisu prihoda nije kraj, Zavod se financira i preko dopunskog osiguranja, od imovine, preko participacija, od pružanja raznih usluga, ali i kroz sudjelovanje na brojnim europskim projektima. Sve u svemu radi se o iznosu od oko 30 milijardi kuna. Kada govorimo o prošloj godini tada su rashodi Zavoda iznosili oko 26,5 muikijardi kuna, a najveći trošak svakako je bolnički sustav, za bolnička liječenja lani je preko Zavoda otišlo oko devet milijardi kuna, oko četiri milijarde odlazi na primarnu zdravstvenu zaštitu, a na popisu troškova s iznosom većim od tri i pol milijarde kuna nalaze se lijekovi na recept.