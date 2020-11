Oprezno trgovanje na svjetskim burzama zbog nepopustljivog širenja koronavirusa

Autor: Sanja Plješa/Hina

Na azijskim se burzama u petak trguje oprezno jer zbog nepopustljivog širenja koronavirusa u SAD-u i Europi, zbog čega mnoge zemlje zaoštravaju restriktivne mjere, nema baš previše razloga za mijenjanje pozicija na tržištu.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,2 posto, nadoknadivši dio jučerašnjeg gubitka.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks oslabio 0,4 posto, a blago su pale i cijene dionica u Australiji. U Južnoj Koreji, Šangaju i Hong Kongu porasle su, pak, između 0,1 i 0,5 posto.

Nakon što je azijski MSCI indeks u srijedu dosegnuo najvišu razinu od kada postoji, posljednjih dana na tržištima vlada oprez, objavila je Hina.

Razlog je tome nepopustljivo širenje koronavirusa u SAD-u i Europi, zbog čega mnoge države zaoštravaju restriktivne mjere, što će izazvati usporavanje oporavka gospodarstava.

Zbog toga ulagače nije osobito potaknuo niti jučerašnji rast burzovnih indeksa na Wall Streetu, nakon vijesti da su se predstavnici demokrata i republikanaca u Senatu dogovorili o nastavku pregovora o novom paketu poticajnih mjera.

Jutros su, pak, američki terminski indeksi u minusu više od 0,5 posto.

Posljedica je to odluke ministra financija Stevena Mnuchina o završetku nekoliko programa kreditiranja kompanija, uvedenih na početku koronakrize, a koje je provodila američka središnja banka.

Premda je Fed predložio da se ti programi nastave, Mnuchin je to odbio jer smatra da bi oko 450 milijardi dolara tih sredstava trebalo biti na raspolaganju Kongresu za druge namjene.

Nesuglasice između Feda i ministarstva financija nisu česte, pa je to uznemirilo ulagače, premda ti programi kreditiranja kompanija i lokalnih jedinica nisu bili često korišteni.

Analitičari kažu da su ti programi, premda slabo korišteni, ulijevali sigurnost da će likvidnost i kreditiranje biti održani, ako se kriza pogorša.

“Ulagači su računali na to da će taj novac brzo biti plasiran ako to bude potrebno. Bez tih programa tržište neće kolabirati, no svojedobno su s uvođenjem tih programa s tržišta uklonjena strahovanja od neplaćanja ili velikih proračunskih problema u saveznim državama”, rekao je Matt Fabian, partner u tvrtki Municipal Market Analytics.

Dolar oslabio

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala, pa je na putu gubitka u ovom tjednu od 0,4 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 92,30 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 92,52 boda.

Pritom se tečaj dolara prema japanskoj valuti stabilno kreće oko 103,80 jena, dok je u odnosu na europsku valutu oslabio.

Cijena eura dosegnula je 1,1875 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1845 dolara.

Cijene su nafte, pak, stabilne. Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 3 centa, na 44,23 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2 centa, na 41,76 dolara.