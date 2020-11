ONI NISU POBJEGLI TRBUHOM ZA KRUHOM! Iako se nisu mogli zaposliti s diplomama, nisu ostali bez svog dijela kolača!

Dosta vam je negativnih priča koje slušate iz dana u dan? Svake srijede donosimo priču koja pokazuje da oko nas ima bezgranično puno pozitive i upravo se njome trebamo voditi kroz život!

Već treća generacija obitelji Moro živi od plodne zemlje na Sinjskom polju, kod mjesta Gale u Dalmatinskoj zagori. OPG Moro kao ekološko poljoprivredno gospodarstvo osnovano je 2003. godine s ciljem uzgoja domaćeg voća, povrća, kao i životinja u kontroliranom uzgoju s ciljem ostvarivanja zdravije prehrane, a time i zdravijeg života.

OPG je u rukama triju generacija koje međusobno razmjenjuju tradiciju, znanja, vještine, ali i naporan fizički rad. No, malo je nedostajalo da se prekine poljoprivredna proizvodnja jer je troje od petero djece Milana i Ivanke prije nekoliko godina završilo fakultete i htjelo raditi u struci.

Najstarija Jelena je pravnica, Frano magistar ekonomije, a Ivana prevoditeljica hrvatskog i talijanskog jezika. I baš u doba kada su diplomirali došla je kriza i posla gotovo i nije bilo.

Mladi intelektualci nisu se nigdje mogli zaposliti i jedine dvije mogućnosti bile su – otići u inozemstvo “trbuhom za kruhom” ili ostati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i stvarati “svoj vlastiti kruh”.

Kako ističu, prijelomni trenutak bio je kada im je u posjet stigla teta iz Slovenije i donijela neke proizvode od – industrijske konoplje. Frano i sestre su u tome vidjeli šansu, zainteresirali se za tu biljku, počeli istraživati kako se ona uzgaja i što se sve može napraviti od nje. Tako su odlučili uzgajati industrijsku konoplju i raditi od nje proizvode.

“Prije sedam godina u slovenskoj Lendavi održavao se Svjetski kongres uzgajivača konoplje. Jelena i ja smo se spakirali i otišli, upoznali ljude iz Europe i svijeta, raspitali se do najsitnijih detalja o sortama koje siju, navodnjavanju, kombajnima za žetvu… i odlučili se i mi baviti time”, rekao je Frano Moro.

Nije baš bilo sve tako bajno od početka. U prvoj sjetvi 2014. umjesto željene francuske dobili su finsku sortu – finolu, poznatu po velikom i kvalitetnom prinosu. “Ta se sorta pokazala jako lošom u našim uvjetima, a poklopilo se još dosta toga što nije trebalo. Bila je to ona kišna godina kada je prvih 50 dana od sijanja stalno padala kiša i prinos je doslovno završio na zemlji, jer ga se od tolike vlage nije moglo žeti. Uz to, bio je i problem s korovom”, naglasio je mladi poduzetnik.

No, to ga nije pokolebalo u zamisli pa je nakon godinu dana pokušao s jednom drugom sortom, a to je bila mađarska sorta. Rekao je kako je urod bio osjetno bolji, a konoplja je izrasla do visine od čak 190 centimetara. Od konoplje je odlučio proizvesti prvi dalmatinski čaj od konoplje, ulje te proteine. Konoplju je preradio u Velikoj Gorici i prošao sve analize zdravstvene ispravnosti.

Od 2013. godine, OPG Moro bavi se sjetvom kao i preradom sjemena i lista industrijske konoplje.

“Naše sjeme ekološki je certificirano, sijano u plodno tlo bez upotrebe pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva kako bi bili u skladu s ekološkom proizvodnjom, a samim tim i s prirodom”, rekao je Frano Moro.

“Svakodnevno nam se javlja sve više ljudi koji naručuju proizvode. Bez obzira na to što nema veze s indijskom konopljom koja se koristi u tzv. rekreativne svrhe zbog THC-a, ovaj kanabis sativa, kao što mu i latinsko ime kaže, je najkorisnija biljka u svijetu. Malo-pomalo širi se ta priča, pogotovo o CBD-u, prirodnom kanabinoidu, kao glavnom sastojku industrijske konoplje i svim njegovim blagodatima kao antioksidansa, punom magnezija i željeza”, objašnjava Moro.

OPG Moro ostvario je potporu iz mjera ruralnog razvoja za tip operacije 6.1.1. te 6.2.1. čime će razvijati svoju ideju farmi za ekološki uzgoj kokoši – koka hrvatica. Plan je iskoristiti otpad koji imaju u preradi konoplje kao savršen dodatak u prehrani peradi

Čaj od konoplje podiže raspoloženje i pomaže smanjenju razine stresa jer djeluje umirujuće.

Ujedno je i odličan antioksidans, sadrži magnezij i željezo, ima prirodno bogatstvo kanabinoida, posebno CBD-a.

Kako ističu, posebno se preporuča kod nedostatka ili gubitka apetita, nesanice, neuroze, depresije, grčenja mišića (konvulzija), pomaže kod problema s tjelesnom težinom i probavnih smetnji, te kod problema s visokim tlakom. Nadalje, ublažava probleme s bubrezima i jakom kiselinom u želucu, smanjuje osjećaj mučnine i povraćanja, oslabljuje nuspojave lijekova kao i kemoterapija.

List i cvat konoplje su ručno brani i prirodno sušeni, a zatim neusitnjeni, ručno prebirani i pakirani.