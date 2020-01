Novim letom u Pariz i natrag u jednom danu! Omogućio i izvrsnu povezanost sa Sjevernom Amerikom

Počevši s 4. svibnjem 2020.godine, Air France će svim putnicima iz Zagreba omogućiti još jedan direktan let prema Parizu.

Uz postojeća dva direktna leta, od kojih jedan u suradnji s Croatia Airlinesom to je ponuda od ukupno tri leta prema Parizu na dnevnoj bazi.

Novi let će vam omogućiti da u jednom danu odete i vratite se iz Pariza, ali i da se ukrcate na neki od letova za Sjevernu Ameriku. Naime, nova zrakoplovna linija omogućiti će izvrsnu povezanost sa Sjevernom Amerikom za sve putnike koji nastavljaju svoj let prema tim odredištima.

Novi let će se odvijati zrakoplovom Airbus 319/320 sa 137/166 sjedala.

„Vrlo mi je drago predstaviti ovaj dodatni let s noćnim zaustavljanjem u Zagrebu. Ovaj let nudi izvrsnu povezanost preko zračne luke Paris Charles de Gaulle na druga odredišta. Odlazak u Pariz i povratak u Zagreb u istome danu, za hrvatske putnike predstavlja dodatan benefit. S novim rasporedom letova Alloff možete lakše pristupiti – među ostalim – na sjeverno – američka odredišta, npr. New York, Atlanta, Boston, Los Angeles, San Francisco ili Seattle i Vancouver “– izjavila je Ildiko Kiss country Manager za Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju.

Letovi su dostupni preko aplikacije Air France app, online preko airfrance.hr i preko putničkih agencija.

Raspored letova (lokalno vrijeme)

Letovi zrakoplovima Air France

Raspored letova od 4.svibnja 2020.godine.

AF9560: odlazak iz Paris-Charles de Gaulle u 21:05, dolazak u Zagreb u 23.00;

AF9561: odlazak iz Zagreba u 06:50, dolazak u Paris-Charles de Gaulle u 08:55.

Raspored letova između 29 ožujka- 4. svibnja 2020.

AF1560: odlazak s Paris-Charles de Gaulle u 10:05, dolazak u Zagreb u 12:00

AF1561: odlazak iz Zagreba u 12:50, dolazak u Paris-Charles de Gaulle u 14:55

Letovi zrakoplovima u suradnji s Croatia Airlinesom

AF5074: odlazak iz Paris-Charles de Gaulle u 18:30, dolazak u Zagreb u 20:20

AF5075: odlazak iz Zagreba u 09:00, dolazak u Paris-Charles de Gaulle u 11:05

Tijekom promocije OhLaLa, Air France nudi sjeverno-američka odredišta od 469 EUR, južnoamerička odredišta od 509 EUR, karipska odredišta od 543 EUR.