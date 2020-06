Njemački turist iznenadio zagrebačku obitelj stradalu u potresu, ovo je sve!

Autor: dnevno

Među mnoštvom gostiju koje ni godina kao što je ova nije uspjela odvojiti od toliko iščekivanog ljetovanja, u baljanskom kampu Mon Perin od narednog ponedjeljka tjedan dana će odmarati i četiri zagrebačke obitelji. S obzirom da ćemo za koji dan zakoračiti u srpanj i da je naveliko krenula sezona morskih odmora s pravom se može zapitati što je u tome vijest. A vijest je da se radi o zagrebačkim obiteljima koje su u nedavnom potresu, koji je pogodio hrvatsku metropolu, ostale bez krova nad glavom i za koje ova godina nažalost nije donijela puno toga dobroga vrijednog pamćenja, piše Glas Istre. No, dovoljna je jedna dobra ideja i namjera, te pozitivna sinergija da se i takvoj turobnoj priči doda bar poneka svjetlija nota.

80 posto popunjenih kapaciteta

Pozitivna ideja doputovala je prije nekoliko dana do Bala. I to iz Njemačke, a rodila se u glavi dugogodišnjeg posjetitelja kampa. Zbog situacije s koronavirusom on i njegova obitelj ove su godine odlučili preskočiti ljetovanje. U Bale će se vratiti naredno ljeto. Kako je, kao i svake godine, termin za smještaj u kampu rezervirao i uplatio puno ranije, nakon odluke o odustajanju, umjesto uobičajenog traženja povrata novca ili prebacivanja rezervacije, vjerni je njemački turist odlučio nepoznatom nekom, tko si to ne može priuštiti, pokloniti svoje ljetovanje! Kontaktirao je kamp i voditeljicu Anelu Dizdar kojoj se njegova ideja jako svidjela i ponukala je da pokrene inicijativu da na dobro djelo svojeg stalnog gosta i Mon Perin odgovori dobrim djelom. Zamišljeno, ostvareno! Kako doznajemo od inicijatorice ove priče, na jedan poklonjen termin, Mon Perin je dodao još svoja tri!

Nakon toga, putem zagrebačkog Crvenog križa, Anela Dizdar došla je do kontakata obitelji koje su bile među najpogođenijima posljedicama potresa. Inicijativa je prihvaćena i tako će se četiri zagrebačke obitelji, od narednog ponedjeljka, bar nakratko odmoriti od svakodnevnih problema, uz sunce i more, u jednom od najljepših istarskih kampova. A u kampu će ih, prema zadnjim informacijama, dočekati prava ljetna atmosfera s obzirom da je u proteklih desetak dana popunjen značajan broj slobodnih kapaciteta. U proteklom tjednu zabilježen je najveći broj novih rezervacija i dolazaka, a nakon što je još do prije desetak dana popunjenost kampa bila između 20 i 30 posto, ovaj vikend će kamp Mon Perin dočekati s 80 posto popunjenih kapaciteta. Zbog toga već danima vrijedno radi ekipa djelatnika kojima se jučer u obavljanju poslova u kampu priključio i direktor Mon Perina Massimo Piutti.

Vrlo zadovoljni

„Situacija se poprilično promijenila otkad smo razgovarali prije nekoliko dana, jer smo ovog tjedna ostvarili bitno povećanje broja rezervacija, kao i dolazaka turista. Tako da više nemamo slobodnih mobilnih kućica! Solidna je popunjenost i ostalih smještajnih kapaciteta. Još uvijek je to dvadesetak posto od lanjskog rezultata, no puno puta je rečeno da te dvije brojke ne treba uspoređivati. U odnosu na okolnosti i na to kakva je bila uvertira u sezonu smatram da možemo biti vrlo zadovoljni ovakvim razvojem situacije.

Kad se uzme u obzir omjer novih rezervacija i otkazivanja, vjerujem da s optimizmom možemo gledati i prema ostatku ljeta“, kaže Piutti. Dobrom pripremom za sezonu i osiguravanjem da se gosti ugodno osjećaju na svom godišnjem odmoru i uz maksimalno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, u Mon Perinu su očito uspjeli uspješno savladati za turistički sektor nikad teži ulazak u novu turističku sezonu. Uz djelatnike, koji od otvaranja kampa brinu da sve bude kako treba, zbog povećanog opsega poslova uskoro će u kampu prema svemu sudeći morati krenuti i s povratkom sezonaca.

Korona je donekle uspjela poremetiti planove u Mon Perinu, kao uostalom i u svim ostalim turističkim firmama, ali ako se stvari nastave odvijati u istom smjeru, ona u Balama ipak ne bi trebala ostaviti dubljeg traga. Dosadašnji rezultati pokazuju da ima jako puno razloga za vjeru da će, usprkos svemu, ovo na koncu ipak ispasti jedna sasvim pristojna turistička sezona.