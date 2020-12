NI KORONAVIRUS IM NE MOŽE NIŠTA! Ovaj način trgovanja ‘eksplodirao’ je ove godine, trgovci zadovoljno trljaju ruke!

Godina na izmaku nikome nije bila lagana, ali jedan segment gospodarstva doživio je veliki rast. Naime, internet trgovina je naprosto “procvjetala”, a svi koji se bave tim oblikom trgovine, kraj godine mogu dočekati zadovoljno trljajući ruke.

Kako promet još uvijek nije gotov jer je prosinac tradicionalno najuspješniji mjesec za trgovce, tako još uvijek teče prodaja blagdanskih artikala, ali i svih ostalih potrepština potrebnih u kućanstvu.

No, nije tako svima u trgovini, a to se posebice odnosi na tzv. klasične trgovine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku promet u trgovini na malo u 10 mjeseci ove godine bio je niži za oko 6,5 posto, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do kraja godine očekuje se da će ukupni pad iznositi do devet posto.

Je li pandemija koronavirusa bila okidač za kupovinu putem interneta i što se sve kupovalo ove godine ili je uzrok u još nečem drugome upitali smo Tanu Zimmerman, direktoricu i suosnivačicu on-line trgovine Bazzar.hr.

Na početku je rekla kako promet Bazzara.hr već četvrtu godinu zaredom raste godišnje gotovo 100 posto. “U prvom lockdownu u travnju imali smo ekstreman rast, a nakon što se otvorio promet između županija i ponovno pokrenula migracija stanovništva i dalje nam je internet prodaja ostala na visokoj razini. Ni nakon Black Friday-a internet prodaja se nije mnogo smanjila. Moram istaknuti da se prodaja preko interneta stopila s božićnim shoppingom”, rekla je Tana Zimmerman.

Dodala je kako se trenutno kupuju dječje igračke, božićni pokloni, ali se također prodaju i proizvodi iz supermarketa poput hrane i sredstava za čišćenje i higijenu.

Govoreći o utjecaju pandemije koronavirusa na pojačanu prodaju putem interneta, Tana Zimmerman je rekla kako je primjetan rast prodaje društvenih igara, pidžama, papuča, ustvari svega onoga što nam treba kod kuće, a što se ranije nije u tolikoj mjeri kupovalo. Isto vrijedi i za sportsku opremu odnosno za neke manje sprave poput bučica i raznih rekvizita za vježbanje.

Na upit o tome kako će izgledati internet prodaja nakon Božića i nove godine, odgovorila je kako “oni očekuje da će se i dalje nastaviti prodaja putem interneta”.

“U proteklim godinama, na ovaj dan bi se već smanjivala internet prodaja, ali ove godine to nije tako. I dalje imamo povećan broj kupaca na stranici”, rekla je Tana Zimmerman.

Osvrnula se i na rast internet trgovine te naglasila kako ona u Hrvatskoj u odnosu na internet trgovinu u EU, ima najmanji udio ecommerce-a u klasičnom retailu. “Bilo je neizbježno da prije ili kasnije i u Hrvatskoj e-trgovina nekako ‘eksplodira’, a lockdown je samo ubrzao nešto neizbježno. Definitivno se navike mijenjaju”, istaknula je.

Uspoređujući ovu s prošlom godinom, vidljivo je da ljudi sve više rade, sve su više na cesti, mnogo vremena troše na putovanja i nemaju vremena za odlazak u klasične trgovine. “Proizvod koji nam treba možemo naći i na internetu, a on će nam se dostaviti na kućnu adresu za dva, tri dana”, rekla je Tana Zimmerman.

Podsjetila je kako na tržištu postoje tri veća igrača u e-commercu te iskazala uvjerenje kako je vjerojatno svima njima prodaja “eksplodirala”. “Svatko od nas je lider u nekakvom svom segmentu, ali vjerujem da nam je svima prodaja ekstremno narasla. Vidljivo je da mnoge tvrtke koje su zakasnile pokušavaju otvoriti internet shopove. Nama se na Bazzar.hr-u broj prodavača udvostručio u proteklih šest mjeseci odnosno mnogo trgovaca koji su imali svoje trgovine u shopping centrima, danas svoje proizvode prodaju putem naše platforme i kupce upućuju na to. To je vrlo dobro jer su se oni u vrlo kratkom roku s klasičnog retaila prebacili na internet, a mi smo im omogućili tu platformu i, može se reći, da se na taj način ‘spašava’ cijela situacija”, zaključila je Tana Zimmerman.