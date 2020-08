NEIZVJESNOST Tko će biti novi vlasnik Megglea Hrvatska?

Autor: S.P./Dnevno

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) odobrio je plan zbrinjavanja viška zaposlenika tvrtki Meggle Hrvatska, koji je izrađen zajedno sa sindikatima te će sljedećeg tjedna Uprava obaviti individualne razgovore sa svim zaposlenicima kojima se otkazuju ugovori o radu.

Tu su obavjest od Uprave dobili svi radnici Megglea.

Kako navodi Glas Slavonije, 25. kolovoza će im biti uručeni raskidi ugovora o radu te će dobiti i informacije o iznosima otpremnina, otkaznim rokovima, ali i pravima koja mogu ostvariti nakon prestanka radnog odnosa.

Iz Uprave Meggle Hrvatska radnike su izvijestili da se osim restrukturiranja poslovanja vode i intenzivni razgovori s nekoliko tvrtki koje bi potencijalno mogle preuzeti proizvodnju.

“Moguće preuzimanje proizvodnje sa strane novog vlasnika nema nikakav utjecaj na otkazivanje ugovora o radu i isplatu otpremnina sa strane Megglea Hrvatska”, istaknuli su iz Uprave.

A što se tiče potencijalnih kupaca osječke mljekare Meggle Hrvatska, interes su odmah, nakon što je prije mjesec dana objavljeno da Meggle gasi proizvodnju u Osijeku, iskazali Žito grupa i tvrtka Bella Vita sa sjedištem u Vukovaru.

Navodno je i Prvo plinarsko društvo (PPD) te Belje plus, s kojim su, kako se neslužbeno doznaje, pregovori već u završnoj fazi. No to novinarima Glasa Slavonije iz Fortenove nisu mogli ni potvrditi ni opovrgnuti.

Na upit poslan PPD-u i Žito grupi o interesu za Meggle i eventualnim pregovorima o preuzimanju nisu odgovorili.

Jedino je Ivan Novak iz tvrtke Bella Vita potvrdio da su pregovori s Upravom Megglea u tijeku i da idu u dobrom smjeru. Ako pak ne uspiju preuzeti osječku mljekaru, Novak kaže da će u Zoni Nemetin u Osijeku sagraditi novu mljekaru, kapaciteta bar dvije trećine Meggleove, i da će zaposliti 100-tinjak radnika, a da su istodobno u pregovorima i s Meggleovim kooperantima.

Uvjeti

“Da je to točno”, potvrdio je i Davor Adžić, suvlasnik tvrtke Landia d.o.o. Tordinci i jedan od najvećih kooperanata Megglea, koji svaki dan isporučuje Meggleu 7000 litara prvoklasnog mlijeka.

“Zvali su me iz tvrtke Bella Vita iz Vukovara i, kako su mi objasnili, u planu imaju izgraditi i mljekaru, ali nismo se ništa podrobnije dogovorili. Inače, u utorak imam važan sastanak u Meggleu i tada će biti jasnije kakvu će poslovnu politiku provoditi nakon najave Megglea da će do kraja godine obustaviti proizvodnju”, ističe Adžić i dodaje da je s njima godinama imao dobru suradnju, na obostrano zadovoljstvo.

U posljednjem razgovorau, Adžić je rekao kako još vrijede ponude dvaju prerađivača mlijeka, Vindije i Dukata, a odlučit će bolji ponuđeni uvjeti, dok nam je jučer rekao kako pregovara s Dukatom, koji ga je nazvao u vezi s mogućom suradnjom.

Mlijeko kooperanata visoke je kvalitete

“Kao što je poznato, postoji interes drugih otkupljivača za preuzimanje suradnje s kooperantima Megglea i nema bojazni da će bilo tko od njih biti suočen sa zastojem u otkupu mlijeka. Nitko od naših kooperanata nije se odlučio za raniji raskid suradnje te suradnju nastavljamo do 31. prosinca ove godine. Kao što smo to činili cijelo vrijeme, a što su potvrdili i kooperanti, nastavljamo uredno ispunjavati sve obveze. Mlijeko koje su nam isporučivali naši kooperanti visoke je kvalitete i svi redom su profesionalni i pouzdani dobavljači”, naglasio je Marjan Vučak, predsjednik Uprave Megglea Hrvatska, objavio je Glas Slavonije.