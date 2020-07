Ne zna se tko će dobiti 40 tisuća CRO kartica. U Ministarstvu turizma tvrde kako nemaju ništa s tim

Iako je CRO kartica jučer trebala krenuti u opticaj, još uvijek ne znamo koji su je poslodavci naručili za svoje radnike. Nakon što već dvije godine slušamo izjave ministra turizma Garija Cappellija o CRO karticama te da će one omogućiti između 10 i 21 tisuću novih radnih mjesta i do 11 milijardi kuna novih investicija, vrhunac svega je današnja izjava glasnogovornice Ministarstva turizma Slađane Vignjević Indexu da oni nemaju veze s CRO karticama.

Glasnogovornici Cappellijevog ministarstva iz Indexa postavili su jasna i konkretna pitanja: koliko je poslodavaca naručilo CRO kartice, kome su te kartice izdane, jesu li je naručile državne tvrtke i koje, a ona je jednostavno rekla da Ministarstvo turizma nema veze s CRO karticama.

“Kartice se izdaju, a gdje točno – mi nemamo veze s tim. Nemamo informacije o tome koliki je broj kartica izdan, mi baš nemamo veze s tim. Ministarstvo turizma nije potrošilo nijednu kunu na projekt s CRO karticama. Imamo samo informacije da su one krenule. HPB je prva banka koja je krenula s tim, tako da se obratite njima s ovim pitanjima. Banke su te koje snose troškove oko izrade CRO kartica. Mi smo jedino išli u javni poziv svim bankama da se jave za izdavanje kartica”, rekla je Slađana Vignjević.

U HPB-u ne odgovaraju, Cappelli se nada da će projekt zaživjeti

Index je kontaktirao i Hrvatsku poštansku banku (HPB), no njihov odgovor još nismo dobili.

Ministar turizma Gari Cappelli je više puta ove godine pričao o CRO karticama.

Cappelli je 17. travnja izjavio da CRO kartica ide u tisak u sljedećih mjesec dana.

“U šestom mjesecu možemo startati s upotrebom. Radi se o ugostiteljskim uslugama, uslugama smještaja i agencijskim uslugama. Vrijednost je 2500 kuna, i to neoporezivih za poslodavce”, rekao je Cappelli.

Potom je 27. travnja nakon videokonferencije ministara turizma zemalja članica EU o stanju u europskom turizmu Cappelli rekao da je CRO kartica u pripremi.

CRO kartica se može koristiti samo u Hrvatskoj

“CRO kartica će se moći koristiti samo u Hrvatskoj, 2500 kuna neoporezivih, vidjet ćemo možemo li na tom planu još nešto dodatno, mogu li se dobiti dodatni popusti”, rekao je Cappelli.

Prije par tjedana izjavio je da je CRO kartica od 1. srpnja u upotrebi i da će zbog korone njezina realizacija biti nešto usporenija.

“No čvrsto vjerujemo da će s okončanjem pandemije i taj projekt, kao i ‘Tjedan odmora vrijedan’ zaživjeti”, rekao je Cappelli 10. lipnja, kad je rekao i da je tiskano prvih 30 tisuća kartica.

Zatim je 14. lipnja u Opatiji Cappelli ponovno govorio o CRO karticama. Izjavio je da je proširena mogućnost korištenja CRO kartice na privatni smještaj, paket-aranžmane i nautiku.

“Tiska se oko 40 tisuća kartica, prve banke su potpisale ugovor i sve kreće 1. srpnja”, rekao je Cappelli.

I dok je iz ovih izjava jasno da Ministarstvo turizma upravlja tim projektom, glasnogovornica Ministarstva sad tvrdi da nemaju veze s tim. I da ne zna odgovore na pitanja.

Jedino što znaju u Ministarstvu turizma je da javnosektoraši neće dobiti CRO kartice

Jedino što je glasnogovornica Ministarstva turizma Vignjević konkretno znala reći je da javni sektor nije uključen, odnosno da zaposlenici u javnom sektoru sigurno neće dobiti CRO karticu. O tome se već i ranije pisalo kada je propao pokušaj ministra rada Josipa Aladrovića da nagovori sindikate u javnom sektoru da pristanu na isplatu regresa na CRO kartici umjesto u gotovini, što su sindikati odbili.

Udruga poduzetnika: Nikad nam u Ministarstvu nisu odgovorili tko plaća projekt

CRO karticu također ne žele ni poduzetnici, što je već ranije potvrdio Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika. Njegova je udruga provela anketu među poduzetnicima i više od 90 posto poduzetnika izjasnilo se da svojim zaposlenicima neće davati CRO kartice.

Danas su iz Indexa ponovno razgovarali s Bujasom koji je rekao da nikada nisu dobili odgovor od Ministarstva turizma tko plaća projekt CRO kartica, ni tko je naručio 40 tisuća kartica.

“CRO kartica nema nikakvog benefita ni za poslodavca ni za radnika, ideja je nikakva. Da je država, kao što je to Slovenija napravila, i svima stavila po 200 eura na karticu, onda bi to imalo nekog smisla, a ovo nema nikakvog smisla”, rekao je Bujas.

Još jedna nevjerojatna stvar vezana za CRO kartice je i činjenica da su one, prema najavama Cappellija, trebale krenuti u opticaj 1. srpnja, a Udruga hrvatskih putničkih agencija UHPA o tom projektu ima sastanak u Ministarstvu turizma tek idući tjedan.

Idući tjedan sastanak putničkih agencija u Ministarstvu turizma oko CRO kartica

Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e, za Index je rekao da drugi tjedan imaju sastanak s predstavnicima Ministarstva turizma oko dodatnih pojašnjenja za CRO kartice.

“Ovo nije loš projekt, ali u ovoj sad kriznoj situaciji ne možemo očekivati da će poslodavci uzeti te kartice ove godine. Ja bih, iskreno, bio sretan da postoje poslodavci koji će to moći isplatiti. Da je normalna situacija, vjerujem da bi velik broj poslodavaca uplatio novac na CRO karticu, ali sad sigurno neće”, rekao nam je Fain.

Veliki protivnik CRO kartica je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

‘Projekt je nelogičan’

“Ovaj projekt je nelogičan i nepotpun. Trošak se prebacuje na poslodavca, da poslodavac daje bonus. Ne podržavamo način kako je postavljeno. Ma, pitam se uopće tko će radnicima to moći dati, eventualno državne firme. I da, mi smo već u prosincu rekli Ministarstvu da smo protiv tog projekta, tad je bilo uređeno da ako npr. neki restoran želi biti uključen u projekt, on obavezno mora davati popuste, tako da nam to nikako nije bilo isplativo”, zaključio je Medak.

Dakle, zaključak svega je da građani i dalje ne znaju koliko je koštao projekt s CRO karticama, tko će dobiti 40 tisuća kartica koje su tiskane te na kraju – hoće li ih uopće itko i dobiti. Jedino se doznalo, kako je izjavila glasnogovornica Ministarstva turizma Indexu, da njihovo ministarstvo, koje je pompozno najavljivalo ovaj projekt – nema veze s tim.