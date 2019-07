NE PIŠE NAM SE DOBRO! Svjetski medij proglasio smrt najatraktivnijeg hrvatskog grada

Overturizam, ili turboturizam riječ je koja je prošle godine po prvi puta ušla u oksfordski Rječnik engleskog jezika, a označava turizam zbog kojega broj gostiju raste do te mjere da uništava odredište koje posjećuju na svim razinama. I CNN travel ove se godine pozabavio istom destinacije koje bi povećan opseg turista mogao ugroziti, a na neslavnoj se listi napao i naš Dubrovnik.

Naime, lani je diljem svijeta zabilježeno 1,4 milijarde turističkih putovanja, a pola milijarde od te brojke posjetilo je svega 300 najpopularnijih gradova, drugim riječima 1,7 milijuna ljudi prosječno po svakom od tih gradova godišnje, a procjene naslućuju da će te brojke rasti osobito u narednom desetljeću. Kada je u Dubrovniku riječ, ovaj grad turistički je hit, a u zadnjih par godina ušao je na listu neslavnih gradova čije rukovodstvo ne mari za to što turizam predstavlja i svojevrsnu prijetnju, te postoji mogućnost da grad doslovno pregazi. Na popisu gradova kojima prijeti ugroza nalazi se i Machu Picchu drevni očuvani grad Inka iz 15.stoljeća na prijelazu u 90-e opisivan je kao egzotično odredište.

Danas je pak ova peruanska destinacija mjesto koje dnevno obiđe 4300 ljudi koji se gužvaju po uličicama. Godine 2017., ovo je mjesto posjetilo 1,4, lani pak 1,6 milijuna turista, a 2010.godine obilazilo ga je prosječno oko 2000 ljudi, brojke koje se sada prezentiraju zapravo označavaju porast od 115 posto, i sve to u gradiću u kojem je nekoć živjelo svega 75o Inka. U siječnju ove godine, nadležni su odlučili doskočiti tome pa su ulaznicama ograničili trajanje na četiri sata te ukinuli da ulaznice vrijede za opetovani izlazak istoga dana, no to nije ograničilo broj turista, a pitanje je jesu li uopće i imali takve namjere, ono do čega je pak došlo jest ravnomjerniji raspored posjeta tijekom dana, što pak osigurava nezakrčenost, u međuvremenu nitko ne namjerava odustati od gradnje novog aerodroma u blizini. Na neslavnoj listi nalazi se i Amsterdam, grad kroz kojega je lani prošlo 18 milijuna turista.

Uz postojeće stope rasta predviđa se da bi ta brojka 203.godine mogla iznosit 42 milijuna. Da bi taj trend srezali Nizozemci su prestali reklamirati taj grad te sve otvorenije progovaraju o tome kako se taj grad treba ukloniti s turističkog tržišta, kako ga turizam ne bi uništio. Pomalo očekivano, na popisu je i Venecija, drevni grad, kojemu kruzeri uništavaju kamen, a vibracije su sve teže podnošljive, turisti zakrčuju grad, a lokalno stanovništvo bježi glavom bez obzira, problem im predstavljaju upravo kruzeri s jednodnevnim izletiničkim rutama, od kojih nema značajne koristi. Vlasti su u Veneciji 2017.godine uspjele zabraniti ulazak brodovima težima od sto tisuće tona u užu gradsku jezgru, a ograničen je i broj posjetitelja na brojnim mjestima.

Dubrovnik, koji je prema CNN-u naredni na listi lani je posjetilo nevjerojatnih 1,27 milijuna ljudi, a jedina mjera koja je na snazi jest ograničenje putnika u kruzerima na 4000 u istom trenutku. Dubrovniku prijete užasna zagađenja iz kruzera. I Island je također na ovoj listi što ne čudi, samo u siječnju ove godine posjetilo ga je 140 tisuća ljudi, a tijekom cijele prošle godine čak 2,3 milijuna ljudi, ti ljudi cirkuliraju mahom po Reykjaviku i okolici, a riječ je o gradu od 123 tisuće stanovnika. Island sada nastoji organizirati posjete diljem zemlje kako bi se rasteretilo ovo odredište, osim toga vlasti će za turizam zatvoriti kanjon Fjaðrárgljúfur na kojega je krenula najezda otkako je Justin Bieber tamo snimio spot. Brugge u Belgiji, grad od 120 tisuća stanovnika posjeti triput onoliko turista koliko je domaćih ljudi, gradonačelnik pokrajine Zapadna Flandrija jasno je rekao da neće dopustiti da grad pod Unescovom zaštitom postane Disneylnad, pa je odlučio ograničiti broj turističkih brodova, a turistička zajednica prestala je nuditi oglase za jednodnevne izlete. Bali je prošlih godina zabilježio rast turizma za oko deset posto što ne čudi jer posjećune ih 6,5 milijuna ljudi, a šteta zbog toga se ne prestaje gomilati, i Taj Mahal je ušao u ovu kategoriju, no to vjerujemo nikoga ne iznenađuje.

Sedam milijuna posjetitelja na godinu velika je brojka, a Indijci tome nastoje doskočiti podizanjem cijena ulaza kako za domaće, tako i za strane posjetitelje. Grčki otok Santorini 2017. godine posjetilo je 5,5 milijuna turista, riječ je o otoku na kojem živi 15.500 stanovnika, a masovni turizam doveo je do toga da i EP raspravlja o ogranićenju broja putnika s kruzera na 8000 dnevno. Edinburgh je također na popisu ugroženih, a gradsko vijeće uvodi posebne poreze na iznajmljivanje, čime popravljaju štetu nastalu zbog četiri milijuna posjetitelja na godinu, osobito u kolovozu, kada se ondje održavaju brojni festivali. Rim se također odlučio obračunati s brojem turista pa su uveli zabrane za točenje alkohola od z do 7 ujutro, ako na ulici iza 22 sata konzumirate alkohol biti ćete kažnjeni, a noćni život u klubovima i kafićima možete zaboraviti. Barcelona je također na popisu kritičnih, u 2017.godini posjetilo ih je 8,9 milijuna ljudi, a njih preko dva milijuna stiglo je s kruzera.