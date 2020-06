Nakon pauze, krenuo je buking za Hrvatsku. No, još uvijek nema razloga za pretjeranu euforiju jer se ne zna koliko će doći inozemnih turista

Dakle, dobar dio Nijemaca odlučio je poslušati savjete vlade te ove godine bira ne putovati izvan zemlje, što je za Hrvatsku loše, no s obzirom na to da su njihovi kapaciteti ograničeni, za očekivati je da će kroz dva tjedna biti popunjeni. Nakon toga je moguće očekivati rast bukiranja od strane Nijemaca i u drugim europskim destinacijama, no u kojem omjeru, tek će se vidjeti”, govori za Jutarnji list njihov izvor.