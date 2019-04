Najveća Ikeina tajna! Za ovo ne znaju ni najveći fanovi

Autor: dnevno.hr

Jednostavan psihološki trik donio je Ikei milijune, naime, ljudi zaduženi za što bolju prodaju proizvoda po dućanima taj su efekt primijetili davne 1950.godine. navodno je u to doba američka kompanija General Mill u to doba nastojala što bolje prodati svoj Betty Crocker, instant mješavinu za kolače u koju je trebalo samo dodati vodu, zamiješati i ispeći, u priču se upleo psiholog Ernest Dichter ispitavši proizvod na fokus grupi.

“Promijenite recept. Zamijenite jaja u prahu u mješavini s uputstvom da se smjesi dodaju svježa jaja. Svi instant kolači pečenje čine previše laganim. Time se podcjenjuje rad i sposobnosti onoga koji ih peče. Pružite mu više udjela u konačnom rezultatu”, savjetovao je.

The Conversation tvrdi da je najvećim dijelom riječ o urbanom mitu, ali ne u potpunosti, na članku je radilo troje stručnjaka za marketing s dva australska sveučilišta, i ono što je neosporna činjenice jest to da su kompanije Duncan Hines 1951. I P.Duff and Sons 1935, zaštitili svaki svoju smjesu za kolače sa svježim jajima. Oba su zaštićena proizvoda sadržavala dio logike opisane 1950. godine.

“Domaćica i potrošači općenito čini se da su skloniji svježim jajima zato što ona u prahu psihološki donekle smatraju manje vrijednima”, navodi se u patentu, a na sličan način posluje Ikea koja uključuje više rada potrošača kako bi ih potrošaći cijenili, riječ je o marketinškoj taktici koja se danas naziva Ineainim efektom.

Takav naziv odabran je prema švedskom proizvođaču namještaja koji kupcima ostavlja mogućnost da sami slažu komponente namještaja, a uvođenje rada prema riječima stručnjaka karika je za usojeh.