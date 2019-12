Najuspješnija godina u povijesti KING ICT-ja s procijenjenim konsolidiranim prihodima većim od milijardu kuna

Autor: Dnevno

KING ICT u treće je desetljeće zakoračio proširenim rasponom poslovanja, ostavljajući iza sebe godinu koju su obilježile brojne suradnje i u kojoj smo ostvarili pozitivne trendove u svim područjima poslovanja. Uspostavljena su nova i ojačana postojeća međunarodna partnerstva, zbog kojih smo dobili priliku raditi s najmodernijim tehnologijama na dobrobit naših korisnika, stoji na stranicama KING ICT-a.

Ovaj regionalni sistem integrator je i ove godine uspješno implementirao brojna rješenja za klijente u Hrvatskoj i regiji te nastavio svoj put širenja na međunarodno, globalno tržište.

U 2020. godinu ulazi s 500 zaposlenih, a s ponos ističe da je 2019. bila najuspješnija godina u povijesti KING ICT-ja s procijenjenim konsolidiranim prihodima većim od milijardu kuna.

Ovu tvrtku krase i brojne humanitarne akcije, na koje su posebno ponosni, a koje točno projekte ističu kao najbitnije u 2019. pogledajte u nastavku.

PROJEKTI KOJI SU KING ICT -ju OBILJEŽILI 2019.

NATO

KING ICT ove je godine potpisao dva ugovora s NATO-ovom Agencijom za komunikacije i informacije. Nakon implementacije informatičke mrežne opreme u Nizozemskoj, KING ICT će implementirati rješenja visokopropusne mrežne i komunikacijske infrastrukture na lokaciji NCIA u Den Haagu.

HEP PLIN

U tijeku je implementacija sustava za obračun i naplatu utrošenog prirodnog plina (IS-U) za HEP Plin d.o.o. koji se temelji na SAP tehnologiji, a očekivani kraj projekta je kraj 2020. godine. Implementacija se radi po SAP Activate metodologiji i prve funkcionalnosti novog sustava bi trebale postati aktivne u prvom tromjesečju 2020.

HŽ INFRASTRUKTURA

Implementirali smo rješenje za upravljanje imovinom (Enterprise Asset Management), a u tijeku je finalna faza postprodukcije. S ovim rješenjem korisnik će moći detaljno upravljati svim svojim nekretninama te održavanjem, kako nekretnina, tako i sve ostale željezničke i IT opreme u svakodnevnom redovnom poslovanju.

MUP RH

Ericsson Nikola Tesla i tvrtka KING ICT će za Ministarstvo unutarnjih poslova RH (MUP RH) integrirati sustav 112-192 i time optimizirati komunikaciju, koordinaciju i upravljanje hitnim događajima, omogućiti brzu i neodgodivu reakciju hitnih službi, uključujući pozive na brojeve 112 i 192. Do sada je završena prva faza projekta, što uključuje implementaciju rješenja za 15 županijskih komunikacijsko-operativnih centara.

KING ICT i MICRO-LINK su, kao partneri Motorola Solutionsa, izabrani na natječaju Ministarstva unutarnjih poslova RH za proširenje pokrivenosti cjelokupne MUPnet TETRA radijske mreže te za integraciju organizacija za javnu sigurnost i civilnu zaštitu u nacionalni TETRA digitalni dvosmjerni radijski sustav.

U konzorciju s Ericssonom Nikola Tesla, za Ministarstvo unutarnjih poslova, KING ICT razvija bespilotnu letjelicu visokog dometa koja će pripadnicima granične policije pomagati u nadzoru državne granice.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

U segmentu poljoprivrede, u tijeku je implementacija sustava pod nazivom e-DPZ koji će omogućiti upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem. Sustav se razvija za Ministarstvo poljoprivrede RH, a očekivani kraj projekta je rujan 2020. godine.

FINA

Pod vodstvom Fine, KING ICT radi na razvoju sustava e-Pristojbe. Uvođenje ovog sustava omogućit će bržu i jednostavniju naplatu pristojbi za usluge tijela državne uprave prema građanima i poslovnim subjektima putem online te drugih elektronskih načina naplate. Završetak projekta očekuje se do kraja 2020. godine.

HRVATSKE CESTE

U tijeku je završna faza implementacije SAP ERP sustava, što uključuje i isporuku hardverske infrastrukture S/4HANA. Očekivani datum produkcije je siječanj 2020.

CRODUX

Za Crodux derivati dva, implementirali smo SAP Retail rješenje za upravljanje mrežom maloprodajnih servisa i sekundarnom distribucijom derivata. Projekt je obuhvatio implementaciju SAP RETAIL industrijskog rješenja, kao i implementaciju SAP ERP rješenja u području logistike derivata i financija.

BANKARSKI SEKTOR

Neki od nadolazećih projekata kojima će se stručnjaci u KING ICT-ju posvetiti sljedeće godine uključuju implementaciju HRM rješenja za upravljanje ljudskim resursima u bankarskom sektoru, a KING ICT je sklopio ugovor za izvoz softvera za virtualizaciju infrastrukture u pet zemalja u regiji u istom sektoru.

RJEŠENJA ZA VODEĆE HRVATSKE MEDIJSKE KUĆE

Godinu koja će uskoro biti iza nas obilježila su i visokokvalitetna rješenja koja je KING ICT proveo za vodeće hrvatske medijske kuće.

NOVA TV – Nova TV je, u suradnji s KING ICT-jem, implementirala novi poslovno-informacijski sustav SAP ERP Central Component (SAP ECC). Radi se o suvremenom rješenju koje će omogućiti veću usklađenost poslovnih procesa i dati podršku trenutnim i budućim potrebama tvrtke.

RTL HRVATSKA – U prvom dijelu 2019., KING ICT je izgradio novi podatkovni centar za RTL Hrvatska kojim nacionalna medijska kuća provodi konsolidaciju infrastrukture i podiže efikasnost svog sustava.

STYRIA GRUPA – U sklopu digitalizacije poslovanja i unaprjeđenja IT infrastrukture, za Styria Grupu implementirali smo i konfigurirali nove EMC podatkovne sustave.

PROJEKTI U REGIJI

KING ICT je i u 2019. godini svoja rješenja nastavio implementirati u regiji. Izdvajamo najbitnija.

DVA PROJEKTA ZA HTERONET

Implementirana je zaštita za DDoS (distributed denial-of-service) napade za svoju telekomunikacijsku infrastrukturu, kao i uslugu zaštite od napada za svoje korisnike usluga. Predstavljena je nova usluga „Firewall as a Service“ koju je KING ICT razvio u suradnji HT ERONET-om. Usluga poslovnim korisnicima osigurava potpunu kontrolu upravljanja svojim sigurnosnim politikama i funkcionalnostima za različite lokacije i vrste uređaja.

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH

U okviru Partnerstva u migracijama između Bosne i Hercegovine i Švicarske, uz podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalu, KING ICT je za Ministarstvo sigurnosti BiH unaprijedio Informacijski sustav za migracije (ISM) koji omogućava efikasnije upravljanje podacima o azilu, boravišnim dozvolama, registracijama, vizama i graničnim prelascima te evidentiranje i praćenje ulaska i boravka stranaca u BiH.

GRANIČNA POLICIJA

Za Graničnu policiju BiH, u tijeku je implementacija sustava za automatsko prepoznavanje registarskih tablica na graničnim prelazima, gdje je projekt financiran od IPA natječaja.

LOKALNA UPRAVA BIH

U sklopu United Nations Development Programme u BiH, napravljeni su razvoj i implementacija rješenja eCitizen u svrhu digitalizacije lokalne uprave koja će obuhvaćati 18 općina u BiH.

BH TELECOM

KING ICT je implementirao krovni Fault Management sustav u BH Telecomu s ciljem nadzora i upravljanja greškama mrežne infrastrukture. Implementirano rješenje omogućava uočavanje nepravilnosti mreže i usluga u realnom vremenu, vrši analizu uzroka, pomaže procjeni potencijalnih utjecaja i određivanju prioriteta u korektivnim radnjama.

PRIZNANJA I POTVRDE EKSPERTIZE ZAPOSLENIKA KING ICT-JA

Ponosni smo što je KING ICT za svoje poslovanje ove godine dobio brojne nagrade koje potvrđuju kvalitetu i profesionalnost naših stručnjaka.

Priznanja koja smo ove godine primili uključuju:

• Nagrada Schneider Electrica za Best Solution Growth in Europe uručena nam je za ostvarenje najvećeg rasta na EU razini

• Dell Technologies dodijelio nam je najviši partnerski status, Titanium

• Postali smo jedini VMWare partner s dvije VMWare Master kompetencije: to su Master Services Competency Data Center Virtualization i Master Services Competency Network Virtualization

• Osvojili smo nagradu za najuspješnijeg SAP partnera u Hrvatskoj za 2018. Treću godinu zaredom KING ICT je SAP-ov najuspješniji partner u kategoriji prodaje on-premise rješenja

• Stekli smo kompetenciju SAP Recognized Expertise – Utilities

• Stekli smo i status Check Point 4 stars i tako dobili pristup resursima potrebnima za pružanje najviše razine Check Point Software Technologies usluga našim korisnicima

• CISCO Hrvatska nagradio nas je s dva priznanja – Partner of the Year 2019 za Enterprise Networking i Partner of the Year 2019 za Data Center Networking

• KING ICT Sarajevo postao je ovlašteni servisni centar za Hewlett Packard Enterprise

• KING ICT ušao je u SAP Cloud Focus Partner program kroz koji SAP potiče partnere na razvoj vlastitih proizvoda i implementaciju SAP rješenja koja se nalaze u oblaku

INICIJATIVE U ORGANIZACIJI KING ICT-JA

S organizacijske strane i ove su godine učinjeni novi značajni koraci naprijed. Organizirali smo dvije KING ICT Akademije, ljetnu i zimsku, na kojima su studenti, uz plaćenu praksu, imali priliku usvajati i širiti znanja, učiti od naših stručnjaka i mentora te raditi na projektima te primijeniti naučeno znanje. Raduje nas što je većina studenata ostala raditi u KING ICT-u i po završetku prakse.

Otvorili smo razvojno-istraživački centar RTC Banja Luka i okupili IT stručnjake i developere svih profila. RTC radi na međunarodnim projektima na području Europske unije i regije.

Održan je još jedan Change Code Hackhaton, a nastavili smo i s održavanjem naše Change konferencije koja je i ove godine okupila preko 400 IT stručnjaka i entuzijasta te ugostila predavače iz brojnih uspješnih kompanija. Još više od četvrte uspješne edicije konferencije, veseli nas istaknuti humanitarni aspekt Changea 2019.

HUMANITARNI ASPEKT

Između brojnih ovogodišnjih društveno odgovornih aktivnosti tvrtke, izdvajamo tri na koje smo posebno ponosni. Sav prihod od prodaje ulaznica za Change konferenciju donirali smo udruzi Igra te smo uredili i opremili edukacijski kutak računalima, LED TV-om, prezentacijskom opremom i kompletnim setom namještaja, čime ćemo podržati napore Udruge u provođenju programa podrške mladima iz alternativne skrbi prilikom njihova osamostaljenja i uključivanja u život zajednice.

Dječjem domu Laduč postali smo IT partner, čime smo se obvezali skrbiti za sva pitanja koja uključuju opremu koju smo donirali – od instalacije računala za edukaciju odgajatelja i štićenika doma pa sve do održavanja IT opreme. Zajednička nam je želja omogućiti odgajateljima informatičku edukaciju koju će prenijeti štićenicima i što uspješnije ih pripremiti za život nakon izlaska iz doma.

Iznimno smo ponosni na osmogodišnjeg Patrika Čudića koji je i ove godine osvojio 1. mjesto na Svjetskom natjecanju u mentalnoj aritmetici koje se odvijalo u Kini, a kojemu smo za put i potrebe natjecanja rado bili financijska potpora.

NASTAVLJAMO STVARATI POVEZANU I DIGITALNU BUDUĆNOST

KING ICT nastavlja razvijati najmodernija rješenja vodeći se zadovoljstvom svojih korisnika, kreirajući povezanu i digitalnu budućnost. Nastavljamo s konstantnim ulaganjem u naš najveći kapital, naše zaposlenike. Važno nam je da imaju stalne prilike za profesionalnim rastom, usavršavanjem i razvojem karijere – jer u KING ICT-ju zadovoljstvo djelatnika na vrhu je liste prioriteta.

Svjesni da poslovne uspjehe možemo realizirati isključivo zahvaljujući stručnosti i predanom radu više od 500 zaposlenika, u 2020. godinu ulazimo prepoznavajući trud i profesionalnost naših djelatnika jer oni su najveća vrijednost naše firme, poručuju iz KING ICT-ja.