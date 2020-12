NAJMOĆNIJI HRVATSKI GRAĐEVINAR! On će obnavljati Zagreb?

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić nedavno je izvjestio kako bi nastavak brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog trebala graditi zagrebačka tvrtka Kamgrad, koja je ujedno najpovoljniji ponuditelj. Riječ je inače o cesti dugačkoj 7,5 kilometara, ali i projektu vrijednom 286 milijuna kuna s PDV-om.

Rok za okončanje radova na ovoj trasi je 30 mjeseci pa se očekuje da bi dionica trebala biti gotova do ljeta 2023. godine. Kamgrad je inače tvrtka koja za sobom vuče brojne ozbiljne poslovne reference, a uz ostalo sudjelovali su na rekonstrukciji zagrebačkog rotora dok se vlasnika Dragutina Kamenskog nerijetko u javnom prostoru povezivalo sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Tvrtka Kamgrad navodno je zainteresirana i za obnovu potresom razrušenog Zagreba, a da imaju iskustva u poslovima s državom i gradom vidljivo je i iz toga što je ova tvrtka sudjelovala u brojnim poslovima povezanima s državom. Jedan po njih svakako je i obnova Glavnog državnog odvjetništva u Gajevoj.

Proces izgradnje trajao je dugih 19 mjeseci, a kako su uredi domaćih obavještajaca tada bili razbacani na više adresa, objašnjavalo se kako se realizacijom tog projekta štedi, no vrlo brzo pojavile su se sumnje da se na tom projektu moglo uštedjeti znatno više budući da se pokazalo kako su radni podizvođači tijekom realizacije tog projekta na bankomatu podigli minimalno 21 milijun kuna gotovine, koja je završila na nepoznatoj adresi, svojedobno se po medijima pisalo kako su se pojedinci iz HDZ-a uplašili mogućnosti da su ih policijskii djelatnici počeli povezivati sa sumnjivim isplatama novca, kojega su podizvođači na tom projektu dizali s bankomata u gotovini. Potrebno je podsjetiti kako je ista tvrtka sudjelovala i na izgradnji središta SOA-e, a taj je proces okončan koncem 2010. godine, a zgrada u zagrebačkoj Savskoj ulici smatra se najmodernijom i najsigurnijom u zemlji. Okoliš pokrivaju deseci nadzornih kamera, staklene stijene otporne su na metke, eksplozije i prisluškivanje, a liftovi na vatru. Cijena gradnje iznosila je 60 milijuna eura, a zgradu je izgradila tvrtka Kamgrad.

Što se pak Kamenskog tiče, njegovo ime vezuje se uz tvrtku Kamgrad, mnogi niti ne znaju da je ovaj građevinar sedamdesetih bio tajnik Samoupravne interesne zajednice za stambeno komunalnu djelatnost općine Pregrada, nakon čega je u Zagrebu osnovao građevinski obrt. Danas njegova tvrtka zapošljava četristotinjak radnika, a sudjelovao je na mnogo projekata. Gradio je hotele za Plavu lagunu i Istraturist Poreč, radio na zgradi Medike, HG pota, Orbica, Magme, a osim toga sudjelovao je i u stanogradnji ulažući u naseljima Borčec, Lanište te u Heinzlovoj ulici.

Preko Kamgrada je kupio oronulu kuriju Zorkovac iz 18. stoljeća, smještenu između Ozlja i Krašića, četrdesetak kilometara od Zagreba, a na uređenju imanja sudjelovali su svjetski arhitekti. Kamgrad je međutim Zorkovac kupio preko suspektnog javnog natječaja za dva i pol milijuna kuna pa se u priču uključila policija provodeći istragu pod sumnjom da je tadašnja SDP-ova gradonačelnica, odnosnoi Grad Ozalj prekršio zakon zbog nepoštivanja prvokupa od strane RH, odnosno Karlovačke županije, ali i da je kurija prodana ispod procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

Revizijom je utvrđeno da u vrijeme raspisivanja natječaja za prodaju dvorac Zorkovac nije bio pod zaštitom, a neobičnim se smatralo to što je rješenje o njegovoj prodaji stiglo prvog dana objave natječaja za prodaju. Tvrtka Kamgrad sudjelovala je i u izvođačkim radovima vrijednim oko sedam milijuna kuna u vrijeme kada se u Zagrebu gradila Ikea, a osim toga, ovaj se građevinar povezivao i sa Josipom Klemmom, koji se prije nekoliko godina zainteresirao za kupnju noćnog kluba Aquairus, koji gaji višegodišnju tradiciju zabava na Zrću. Čuveni zaštitar i jedan od organizatora braniteljskog prosvjeda u Savskoj ulici namjeravao je kultni klub okrenuti restoranskom biznisu i kabaretu spajajući hranu i umjetnost i to nakon što je u suradnji s nekoliko tvrtki dobio upravljanje nad plažom Zrće, zahvaljujući Stručnom povjerenstvu za koncesije za pomorsko dobro Ličko-senjske županije koja je između četiri pistigle ponude za zakup Zrća procijenila da je najbolja ponuda onu koju je dao konzorcij Cocomo.

Kako se u to doba tvrdilo, nositelj ponude bila je tvrtka u vlasništvu novaljskog ugostitelja Josipa Šonje, no osim Klemmove zaštitarske tvrtke u konzorciju su i tvrtke Telur, ugostiteljskii obrt Arkada, Vodeni sport Fero-term te Kamgrad, tvrtka koja je uz ostalo sudjelovala i na renovaciji remetinečkog rotora. ”Tijekom 2017. dosta nam se ugovorenih poslova odgodilo i “prelilo” u 2018., a ta je godina sama po sebi imala dosta ugovorenog posla i takav splet okolnosti rezultirao je iznimno radno aktivnom godinom. Možda je dijelom to posljedica i poslovnog okruženja te manjeg broj tvrtki koje su u mogućnosti izvesti zahtjevnije projekte u kratkim i fiksiranim rokovima. Posebno smo ponosni što smo sve projekte, bez obzira na kompleksnost i kratke rokove, predali na vrijeme. Radilo se o vrlo zahtjevnim projektima hotela Park 5+ u Rovinju, Zračna luka u Splitu, Trgovačkom centru u Puli, turističkom naselju i hotelu Laguna Park u Poreču. Posebno smo ponosni na vlastiti projekt Logističko distributivnog centra u Velikoj Gorici koji je dan u zakup Atlantic Tradeu, a koji je “od ideje do useljenja” realiziran u 10 mjeseci”, hvalio se svojedobno Kamenski u razgovoru za Večernji list.

Zanimljivo, financijski izvještaj udruge Veliki orijent koja slovi i za masonsku ložu otkroio je kako je najveći dio troškova najma i zakupnine u iznosu od 1.284.212 kuna otišao na tvrtu Kamgrad, u čijem je vlasništvu poslovni objekt u Heinzlovoj 44. Da je Veliki Orijent Hrvatske doista u najmu prostora tvrtke Kamgrad potvrdili su ovi građevinari za Direktno.hr odbijajući otkriti detalje ugovornog odnosa pozivajući se pritom na poslovnu tajnu. Prema Poslovnoj Hrvatskoj, vlasnik i direktor Kamgrad objekata je Domagoj Kamenski koji obnaša aktivnu upravljačku funkciju u toj, ali i u još sedam tvrtki, a samo dio njih u svojem imenu ima riječ Kamgrad. Radi se o tvrtkama Eden projekt, Kamgrad Projekt, Projekt Zapruđe, Kamgrad trgovina, Zorkovac, Pim Otplata te o krovnoj korporaciji Kamgrad čiji je osnivač i vlasnik Drago Kamenski. Dio navedenih tvrtki ostvaruje milijunske prihode, no sami Kamgrad posebno se ističe zbog toga što su prihodi kompanije u periodu od 2014. do 2017. godine iznosili od 620 do 890 milijuna kuna da bi se u 2018. godini popeli na preko 1,5 milijardi kuna. Tvrtka je u periodu od 2014. do 2017. godine ostvarivala neto godišnju dobit od 17 do skoro 47 milijuna kuna, dok u 2018. godini ostvaruje 81,3 milijuna kuna dobiti.