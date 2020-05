Najave da će se potpore nastaviti samo za četiri sektora Glas poduzetnika smatra diskriminacijom

Nakon što je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović jučer najavio da će se potpore za očuvanje radnih mjesta produžiti samo za četiri sektora – ugostiteljstvo i turizam, prijevoz putnika i organizacija kulturnih, sportskih i drugih događaja – odnosno za one kojima je pad prometa veći od 50 posto, reagirala je udruga Glas poduzetnika koja nove mjere smatra diskriminatornima.

“Jučer je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio kako će mjere za očuvanje radnih mjesta biti produžene za one kojima je pad prometa veći od 50%, ali vjerojatno samo za četiri djelatnosti. Kao što smo već govorili, smatramo kako je to iznimno diskriminatorno! Mjere moraju biti produžene za sve kojima je pad veći do 50%, bez iznimke. Ostaju mnoge djelatnosti o kojima nema spomena, a promet im je u velikom padu ili ga uopće nema. Primjer je i fitness industrija koja je posljednjih mjeseci također bila potpuno zatvorena, a sada kada ponovno rade, stižu ljetni mjeseci kada i uobičajeno imaju pad prometa. Također ni Rent-a-car tvrtke ne spadaju niti u turizam, niti u transport nego u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, a imaju pad do 90%! Oni će teško prebroditi ljeto, a takvih primjera je mnogo. Pitamo se planira li Vlada kategorizirati mjere pomoći temeljem NKD-a, koji se nije mijenjao posljednjih trinaest godina?” stoji u priopćenju.

“Od 2007., kada je Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD) posljednji put mijenjana, nastalo je stotine novih djelatnosti. Globalna ekonomija se razvija brže nego ikad, a brojne djelatnosti kojima je i dalje onemogućen rad i ostvarivanje prihoda, niti ne postoje u NKD-u. Tražimo pravednu tržišnu utakmicu i apsolutno smo protiv tržišne diskriminacije prema djelatnosti, protivno zahtjevima preko 95% poslodavaca te protivno i sindikatima koji su u ovoj situaciji na istoj strani s poduzetnicima i poslodavcima. Na čijoj strani je Vlada?“ zapitao se Berislav Marszalek iz Odbora za evente udruge Glas poduzetnika.

“Ponavljamo kako jedini uvjet mora biti pad prometa, a ako je razlog za sektorsku diskriminaciju taj što nema dovoljno novaca, kriterij se može podići s 50%, ali za sve djelatnosti isto! Jednako smatraju i naši članovi među kojima smo proveli anketu. Pitali smo ih: Tko treba dobiti potporu za zapošljavanje? Čak njih 95 % smatra kako svi s padom prometa većim od 50% mora ostvariti pravo na potporu.

Također, kada govorimo o mjerama, nema spomena leasinga. I dalje se sva leasing društva nisu očitovala kako će slijediti upute HANFA-e o moratoriju na 12 mjeseci, nenaplaćivanju kamate u tom razdoblju, te da neće koristiti metode prisilne naplate prema do krize urednim klijentima. Upute Ministarstva turizma leasing društvima su također na bazi preporuke te je svaki korisnik leasinga prepušten i dalje individualnoj borbi, a opstanak tisuća tvrtki i deseci tisuća radnih mjesta u djelatnostima povremenog i linijskog putničkog prijevoza, rent-a-car a i charter i taxi boat flota ovise o tješenju ovog problema.

Putničke agencije također ne mogu početi normalno poslovati, budući da im nijedan osiguravatelj u Hrvatskoj ne želi u postojećim okolnostima izdati policu za jamstvo od otkazivanja putovanja u slučaju nesolventnosti, koja je zakonski preduvjet za putovanja u paket-aranžmanu. Ovaj problem smo također komunicirali prema HANFA-i i očekujemo da se iznađe neko rješenje”.

“U turizmu je i dalje niz nejasnoća. Otvoreno je pitanje tko, kada i od kojim uvjetima može proći granicu i u kolikom broju? Nema informacije, primjerice, kada će u jednom autobusu u Hrvatsku moći ući deset, dvadeset ili više osoba te moraju li one u samoizolaciju? Bez konkretnih odgovora putničke agencije ne mogu organizirati dolaske turista. Odgovore na ta pitanju naši su članovi tražili od Ministarstva turizma, ali konkretan odgovor nisu dobili. Nema nikakvih informacija ni na stranicama Hrvatske turističke zajednice pa se pitamo kako će se uopće strani turist odlučiti doći u Hrvatsku, kada ne zna što ga tu čeka i kakva će biti pravila na snazi za mjesec dana. Napominjemo kako su pojedine zemlje otvorile samo neke granice. Primjerice Austrija je otvorila granicu prema Njemačkoj i Češkoj, ali prema Sloveniji i dalje prema Hrvatskoj nije. Tako, žele spriječiti svoje građane da idu na odmor u Hrvatsku kako bi novac trošili u Austriji. I neke druge zemlje imaju sličnu politiku pa, iako se nadamo kako će se granice uskoro potpuno otvoriti unutar EU-a, ne možemo očekivati uz takve kampanje, kako će svi turisti pohrliti u Hrvatsku, pogotovo uz spomenuti nedostatak informacija. Smatramo kako je tu potreban jaki angažman HTZ-a, koji do sada nije bio primijećen”, zaključuje se u priopćenju Glasa poduzetnika.