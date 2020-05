Na tržištu nikad više janjetine, a ona ipak neće pojeftiniti: Stručnjak za Dnevno otkrio zbog čega cijene neće pasti!

Autor: D.Kt.

Zbog izostanka vjenčanja, krstitki, svadbi i fešta kao i zbog zatvorenih restorana, na tržištu se našlo previše janjetine, posebno one najkvalitetnije – ličke, no to ne znači da će pasti cijena Hrvatima omiljenog janjećeg mesa. Prema nekim procjenama, uzgajivači ličke pramenke trenutno raspolažu s oko četiri tisuće grla neprodanih janjaca, a do sredine lipnja višak bi se trebao popeti na oko 40 tisuća grla. Poljoprivredni konzultanti uzgajivačima savjetuju da naprave remont stada – ostave što više ženskih janjaca, da se na jesen riješe starih ovaca, a muške pokušaju prodati.

Profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, dr. Ivo Grgić u izjavi za Dnevno kaže da je ovo prilika da povećamo osnovno stado uz minimalna ulaganja pa ćemo dogodine imati više mesa i mlijeka, dok je uzgajivačima ovo prilika za udruživanje i traženje novih kanala distribucije, poput trgovačkih centara kojima janjetinu mogu prodati po razumnim cijenama, ali uz jamstvo podrijetla i kvalitete.

“Država bi mogla ići u interventni otkup i uzgajivačima podmiriti izgubljenu dobit, a Ministarstvo poljoprivrede novac može povući iz europskih fondova. No, ova situacija je također prilika da povećanjem matičnog stada dosegnemo tu famoznu samodostatnost o kojoj govorimo otkako je počela epidemija, a država bi tada trebala pomoći uzgajivačima. Međutim, čim prođe panika i strah kod kupaca, odmah ćemo zaboravit na samodostatnost domaće poljoprivredne proizvodnje i kupac će racionalno odabrati jeftino, a kupcima nikad nije dovoljno jeftino da ne bi tražili još jeftinije”, pojašnjava Grgić.

Nižu cijene janjetine, unatoč desecima tisuća grla spremnih na prodaju, ne možemo očekivati, kaže Grgić, jer nema kupaca, a uzgajivači neće ići puno ispod cijene nego će pričekati otvaranje distributivnih kanala poput mesnica, trgovačkih centara i restorana. No, počelo je popuštanje mjera i za očekivati je da će uzgajivači uskoro prodati svoja stada, napominje Grgić.

Ličkim uzgajivačima kvalitetne janjetine najbliže tržište je Nacionalni park Plitvička jezera, no ni tamo do danas nije bilo posjetitelja pa ni potražnje za janjetinom. Proizvođači su se upravo bili povezali s nekoliko nacionalnih parkova i parkova prirode udruživši se u Lokalnu akcijsku grupu Lika Quality koja je sve ličke domaće proizvode označila regionalnom oznakom kvalitete pa tako i janjetinu. Uzgajivači se međutim pribojavaju uvoza janjadi iz drugih zemalja koji bi se mogla označiti markicom Lika Quality, no dr. Grgić drži da su upravo nacionalni parkovi jamac da se uvozna grla neće prodavati pod krinkom domaće janjetine.

Uvijek ostaje pitanje prekupaca, koji od uzgajivača traže skidanje svih oznaka kojima su životinje označene i tako prodaju janjetinu, a uzgajivači je prikazuju kao klanje za vlastite potrebe, na što imaju potpuno pravo. To je međutim već Državni inspektorat i Andriju Mikulića.