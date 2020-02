MNOGI SU RAZOČARANI OVOM ODLUKOM: Ikea mijenja jedan od svojih najpopularnijih proizvoda

Ikea će svoje popularne mesne okruglice zamijeniti okruglicama na biljnoj bazi koje imaju 25 puta manji ugljični otisak od klasičnih svinjskih i junećih.

Već ovog ljeta, preciznije u kolovozu, najveći svjetski lanac namještajem počet će prodavati veganske (mesne) okruglice napravljene od proteina graška, zobi, jabuka i krumpira, piše Financial Times, a dizajnirane su da “izgledaju i imaju okus poput mesa”.

Švedska kompanija još je krajem 2018. u svojoj kantini počela prodavati vegetarijanske hot dogove sa sedam puta manjim ugljičnim otiskom od onih mesnih, a samo u prvoj godini prodala ih je 10 milijuna. Usto, u prodaju je uvela i sladoled od jagoda također na biljnoj bazi.

Dio je to najveće transformacije poslovanja 77 godina stare tvrtke prema “klimatski pozitivnom”, što je cilj koji Ikea namjerava ostvariti do kraja 2030. Do jeseni 2019. emisije CO2 od Ikeinih materijala, proizvodnje, opskrbnog lanca i korištenja proizvoda kompanije već su smanjena za 4,3 posto, a na tome se može zahvaliti velikoj upotrebi obnovljivih izvora energije u proizvodnji te rasta prodaje štednih žarulja.

Dodatno, Ikea povećava korištenje recikliranog poliestera, a trenutno testira prodaju pretplate na svoj namještaj. Riječ je o, kako su pojasnili u tom trgovačkom lancu, usluzi koja Ikeinim kupcima nudi najam namještaja umjesto njihove kupnje. Uz to, testiraju i preuređenje te ponovnu prodaju korištenog namještaja.

– To je fundamentalna promjena. Tražimo načine za produženje korištenja naših proizvoda i materijala – rekla je Lena Pripp-Kovac, voditeljica Odjela za održivost u Ikei, i dodala kako je već 80 posto proizvoda kompanije analizirano s namjerom da postanu “cirkularna” kompanija ponovnim korištenjem i reciklažom materijala.