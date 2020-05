Marin Medak: ‘Gubici ugostitelja su ogromni, očekuje se val od 40 tisuća otkaza’

Autor: dnevno

Kako je prvi tjedan popuštanja mjera prošao za ugostitelje s predsjednikom Nacionalne udruge ugostitelja Marinom Medakom razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Medak je kazao da je prvi tjedan bio loš. Još nema vjenčanja i sličnih svečenosti i događanja pa su ugostitelji u prvom radnom tjednu nakon popuštanja mjera dosegli možda 20 posto od uobičajenog prometa.

“Gubici su ogromni. Svi se spremaju za otkaze, očekuje se val otkaza, ovako se ne može poslovati”, kaže Medak i dodaje kako od turizma, koji inače donosi 50 posto prometa, ove godine očekuju možda 25 posto.

“Mi zapošljavamo preko 50.000 radnika, ako turizam bude prepolovljen, a to je onda 25.000 otkaza, a do 40.000 je moguće”, najavljuje Medak te ističe da bi se to moglo spriječiti ako se produže mjere države za pomoć barem tri mjeseca.

“Tri godine smo imali najviši PDV, nemoguće je poslovati i izdržati na taj način. Najam je prepolovljen i bitno je da se ta mjera produži još tri mjeseca, a ako bude turističke sezone kao do sada, država neće morati više davati potporu”, istaknuo je predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.