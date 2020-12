MARIĆ: ‘Nismo zanemarili blokirane poduzetnike, u sljedećim danima ćemo vidjeti možemo li nešto napraviti po tom pitanju’

Ministar financija Zdravko Marić u subotu je dao izjavu za medije, a govorio je o Agenciji Fitch koja je potvrdila investicijski kreditni rejting Hrvatske ‘BBB-‘, uz stabilne izglede, istaknuvši očekivani postupni oporavak od koronakrize uz financijsku podršku EU-a, ali i problem ograničenih kapaciteta za korištenje europskog novca.

Osim toga, osvrnuo se i na Vladine mjere za poslodavce koje je zahvatila koronakriza.

“Fitch prepoznaje kao priliku da Hrvatska sve učini za veću i bolju kvalitetu europskih fondova, a treba staviti naglasak na fondove i sredstva nove generacije. I to ako Hrvatska bude u stanju povući što više sredstava iz ‘omotnice’ kreditnih linija po povoljnim uvjetima i za javni i za privatni sektor. Izvješće Fitcha je vrlo dobro, a najvažnije je da je hrvatski kreditni rejting zadržan u stabilnoj zoni”, rekao je Marić.

Osvrnuo na osobnu potrošnju za predstojeće blagdane te rekao kako “trgovina na malo radi”. “U prva četiri dana u smislu fiskalizacije je indeks viši od 100. Fiskalizacija jača subotom i nedjeljom. Kada se gledaju čimbenici koji utječu na osobnu potrošnju to je sentiment za blagdane iako smo svi revidirali svoje ponašanje prema preporukama epidemiologa. No, život treba nastaviti i dalje. U svakom slučaju, trenutna situacija u trgovini na malo je dobra, a vidjet ćemo kako će se dalje razvijati epidemiološka i gospodarska slika”, rekao je Marić.

Govorio je da ne bi htio spekulirati, ali moramo biti spremni na mogućnost zatvaranja shopping centara. No, ne treba ih “izdvajati od trgovine na malo”. “Nekakva sama projekcija u smislu koliko to može utjecati na pad gospodarstva je zasad nezahvalna, ali moramo biti spremni i imati adekvatan odgovor ako dođe do značajnije materijalizacije negativnih rizika. Naša je odgovornost da objeručke prihvatimo odnosno prigrlimo te efekte”, istaknuo je ministar.

Marić je govorio i o mjerama pomoći gospodarstvenicima. “Te mjere će svakako pred nas donijeti još neke dodatne napore. Usko surađujemo s HZZ-om putem kojih će biti isplata tih sredstava. U sljedećim danima će se to javno objaviti. Govorimo o mjerama za prosinac koji je u tijeku. Osnovni kriterij je pad prihoda, a uspoređuje se prosinac ove s istim mjesecom 2019. Ako je pad viši od 60 posto tada se pokriva isti takav pad fiksnih troškova. Ukoliko pad bude iznad 90 posto tada će se u potpunosti podmiriti fiksni troškovi, a to su komunalije, knjigovodstvene usluge te sve ostalo što je i dalje fiksni trošak. S problematikom blokiranih i zaštićenih računa upoznati smo, a gledamo je li to u koliziji. Nismo zanemarili taj segment i vidjet ćemo u sljedećim danima što možemo i možemo li nešto po tom pitanju napraviti”, naglasio je Marić.

Osvrnuo se i na međunarodna financijska tržišta te istaknuo kako su okolnosti na tim tržištima povoljne, ali ukupna kamata koju mi plaćamo ne ovisi samo o referentnoj kamati već i o premiji rizika. “Hrvatska samo iz državnog proračuna 2015 je platila 12 milijardi kuna kamata na svoj javni dug, a 2019. nešto ispod devet milijardi kuna. U četiri godine smanjili smo kamate za nešto više od četvrtine. Premija rizika za Hrvatsku je niža pa je stoga i niža kamata”, rekao je ministar.