Ljudi koji znaju s novcem nikad ne kupuju ove stvari: Provjerite u koju kategoriju spadate

Autor: Dnevno

Upravljanje novcem više ovisi o navikama čovjeka, nego li o prihodu, stav je to financijskih stručnjaka, koji objašnjavaju da ljudi koju znaju s novcem uvijek traže način da žive unutar vlastitih mogućnosti, kako bi potrošili manje no što je potrebno. Ne radi se o milijunašima, već ljudima s prosječnim primanjima, a jedna od njihovih osobina jest da manje dižu kredite, a ako ih i dignu ranije ih otplaćuju. Važna je stavka da ne ulaze u minuse niti kupuju stvari na milijun rata, a u konačnici uspjevaju i štedjeti. Prema pisanju Business Insidera postoje neke kupnje i potrošačke navike koje nemaju smisla za osobe koje znaju s novcem, a u ovom mediju izdvojili su stvari koje takvi ljudi naprosto neće kupiti.

Ljudi koji imaju cijeli, veliki dio iznosa ušteđen za kupnju automobila, ili pak mogu imati i veći iznos štednje na banci, uglavnom voze aute stare do dvije do pet godina, jer su svjesni da novi automobil gubi deset posto svoje vrijednosti već u prvom mjesecu nakon kupovina, a 20 posto tijekom prve godine, računica tu prema njima nije jasna, izuzev vlastitog zadovoljstva da se vozite u novom automobilu. Za financijske stručnjake radi se o bacanju novca u vjetar, a oni koji znaju s novcem uvjereni su kako se kupnja rabljenih vozila isplati, jer u isto vrijeme mogu štedjeti i voziti istu klasu. Uz to, oni ne uzimaju aute neprestano na leasing budući da s leasingom ne postajete vlasnikom nečega, kao što biste postali s pozajmicom, premda se leasing na prvu čini kao dobar način za izbjegavanje duga, znalci s novcem ne vide to tako. ”Ako je vaš motiv najmanje dugotrajan trošak, najviše smisla ima kupiti auto i zadržati ga”, objasnio je Alain Nana-Sinkam za ovaj medij, napominjući da oni koji znaju s novcem nisu u poziciji da neprestano žude za nečim novim i boljim pa leasing za njih nije opcije.

Osim toga, ovi ljudi nisu skloni kupnji kuće, ili stana kojega si ne mogu priuštiti, oni kupuju nekretninu koju mogu imati. Uz to, ne oslanjaju se na računice o tome koji je najveći kredit kojeg su sposobni otplaćivati, jer računaju na nepredvidiva događanja koja ih mogu zadesiti poput primjerice otkaza, ili bolovanja. Stoga smatraju kako je jedina mudra opcija odvajati novac sa strane, za što raniju otplatu kredita kako bi se smanjile kamate, a ukaže li se povoljnija financijska situacija, uvijek je moguće prodati stari, i kupiti novi, ali skuplji dom no tek onda kada okolnosti to dozvole. Ljudi koji znaju s novcem nisu skloni kupnji stvari na karticu.

Logično, ukoliko kupujete stvari na karticu, a nemate taj novac zapravo se zadužujete, a kada vratite novac za dug, imate i manjak novca za gorivo, režije i druge obveze što vodi u začarani krug na koji se neprestano plaćaju i kamate. Osobe koje se nađu u financijskim tegobama kažu da su baš kreditne kartice doprinijele njihovim problemima i osjećaju da nisu u dugu, premda su bili. Osobe koje znaju s novcem nisu pretjerano zainteresirane za brendove i marke, osobito kada je riječ o odjeći ili nakitu.oni će radije uložiti u obrazovanje, ili nekretninu. Istodobno, ovakvi ljudi ne ulažu svoj novac na nekvalitetne stvari, jer time dobivaju bezvrijedne rezultate. Dakle, prema njima je bolje kupiti jednu, skuplju, ali kvalitetnu majicu svakih pet godina, nego li svake godine jednu povoljnu, a lošu.