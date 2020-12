LJUBO JURČIĆ: ‘Jesmo li za narod ili za profit? Voda je nasušna prirodna potreba, javno dobro, a njena cijena postoji samo zbog korekcije’

Na terminskom tržištu roba na Wall Streetu od ovoga tjedna trguje se vodom čija će cijena varirati poput cijena nafte, zlata ili pšenice, izvijestila je najveća svjetska burza financijskih derivata CME Group.

Financijski stručnjaci uvjeravaju da će dolazak vode na robno tržište omogućiti bolje upravljanje budućim rizicima povezanima s tim ključnim prirodnim resursom. Podsjećaju da se cijena vode u Kaliforniji udvostručila zadnjih godinu dana.

CME Group lansirat će ugovore povezane s kalifornijskim spot tržištem vodom, vrijednim više od 1,1 milijarde dolara. Početkom ovoga tjedna u Kaliforniji se budućim isporukama vode trgovalo za 486,53 dolara po hektaru, što je ekvivalent od 1.233 kubika. Inače, prvi ugovori te vrste u SAD-u objavljeni su u rujnu, kada je zapadna obala zemlje bila opustošena vrućinom i požarima.

Prema Bloombergu, oni bi trebali “služiti kao zaštita najvećih kalifornijskih potrošača vode od porasta cijena i kao pokazatelj za investitore širom svijeta.”

Kina i SAD najveći su potrošači vode. Prema Ujedinjenim narodima, dvije milijarde ljudi živi u zemljama s ozbiljnim problemima pristupa vodi. UN procjenjuje da bi sljedećih nekoliko godina dvije trećine planeta moglo osjetiti nestašicu vode, što bi moglo potaknuti epske migracije. Nedostatak vode povezan je s pretjeranim iskorištavanjem u industriji i ljudskoj potrošnji, kao i s klimatskim promjenama.

Kako će se to odraziti na europsko, a time i hrvatsko tržište voda jer se zna da su vode uz šume naše najveće bogatstvo, upitali smo ekonomskog analitičara Ljubu Jurčića.

“U Europi je drugačija situacija nego u Australiji i Americi. Kalifornija je jedna od najjačih ekonomija, ali je problem s nedostatkom vode. Slična situacija je i u Australiji. Ekonomija se razvija, a postoji problem s vodom. U ekstremnom tržišnom sustavu gdje tržište sve rješava, nedostatak je to što voda mora imati svoju pravu cijenu. S tim vođenim tržišnim mehanizmom u Americi se već duže vrijeme jedna određena skupina novih poduzetnika bavi vodom. Oni zadnjih 10, 20 godina ‘guraju’ vodu na tržište”, rekao je Jurčić.

Uspoređujući te zemlje s Europom, naglasio je kako je Europa malo drugačija jer ima mnogo više vode stoga što je kompaktniji kontinent. Isto tako je i s Hrvatskom. Naša zemlja spada u pet europskih zemalja najbogatijih pitkom vodom. U toj skupini su još skandinavske zemlje, Švicarska i Austrija.

“Vodu trebamo tretirati kao javno dobro. No, naravno da ona treba imati svoju cijenu koja mora biti izmjerena na način da iskorištavanje vode bude održivo, ali ne toliko tržišno. U Americi i u Australiji navodnjavaju terene. Tko ima bogatiju i profitabilniju kulturu može više navodnjavati, a na tržištu se sve gleda kroz cijenu i profit. S druge strane je narod. Ako pustite tržištu da određuje i socijalni i društveni život onda se voda smatra tržišnim elementom”, istaknuo je naš ekonomski analitičar.

Prema mišljenju Ljube Jurčića, neoliberali će reći da je to logično, a “oni drugi koji se više brinu za društvo, a manje za profit i održivi razvitak, reći će da nije logično”.

Govoreći o stanju vode u Hrvatskoj, rekao je da to treba biti između pokrića troškova vode i održivosti vodnog sustava te brige za društvo, ali ne promatrajući isključivo kroz profit.

Za razliku od vode, nafta ima alternativu

Komentirajući određivanje cijene vode na svjetskim burzama, Jurčić je rekao kako je taj model zapravo preuzet od nafte kada je ona bila opće tražena. No, kod vode je razlika. Naime, nafta je dobila supstitute. “Prvo po jedinici proizvodnje, drugo u bruto domaćem proizvodu (BDP) treba sve manje nafte s jedne strane jer je ekonomija efikasnija, a s druge strane se išlo na druge izvore primjerice solarnu i energiju vjetra. Kada je nafta poskupjela, poljoprivrednici su za energiju počeli trošiti kukuruz i soju. No, onda je ponestalo kukuruza i soje za hranu. Tada je došlo do etičke dvojbe – u korist profita, a na štetu ljudi”, istaknuo je Jurčić.

Dodao je kako voda ima drugačije karakteristike od nafte. Naime, voda je nasušno prirodna potreba, a nafta nije i ona ima alternativu.

“S obzirom na to da voda nema alternativu ona mora biti više javno nego tržišno dobro. Ne smijemo razbacivati vodu jer ona ima cijenu zbog održivosti sustava, ali se mora tretirati kao javno dobro. Cijena ne smije biti jedini kriterij u upotrebi vode. To je onda katastrofa za društvo! S jedne strane postoje bogate tvrtke koje se bogate s vodom, a s druge strane je neiskorišteno društvo. Voda je prije svega, još jednom podrctavam, ekonomski govoreći javno dobro i mora svima pripadati, ali se uvodi cijena zbog korekcije i racionalnog korištenja vode”, naglasio je Jurčić.

S obzirom da je voda tako dragocjena tekućina, ne smijemo se njome razbacivati što je posebice vidljivo ljeti kada s jedne strane bogatiji ljudi zalijevaju svoje vrtove da bi bili ljepši, a s druge strane, siromašni ljudi umiru od žeđi. To se ne smije događati. Za razliku od nje, nafta nije javno dobro već ima mnogo više političke, geopolitičke i ekonomske komponente. “Europa bi trebala postati “zelena” 2050. godine. Trebamo se zapitati jesmo li za narod ili za profit”, zaključio je Jurčić.