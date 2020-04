KREĆU VELIKI REZOVI I ODRICANJA: Koronakriza pokazuje prve posljedice

Osim što utječe na zdravlje, kriza uzrokovana koronavirusom reflektirati će se i na gospodarstvo, sada je to jasno i pticama na granama. A kada je o gospodarstvu riječ, izgledno je kako će se koronakriza odraziti i na državnu potrošnju, ali i na investicije koje se financiraju iz proračuna. Vlada po svemu sudeći ima plan i za to pa tako na vidjelo izlazi i plan nove državnde potrošnje unutar rashodne strane proračuna. Ministar financija Zdravko Marić već je najavio da će neke stavke koje nam u ovim kriznim trenucima nisu prioritet biti stavljena sa strane. Sredstva od tih stavki prenamijeniti će se za nužne svrhe. Da bi država usprkos krizi normalno funkcionirala u proračunu je potrebno osigurati i do 15 milijardi kuna, a 3,5 milijardi kuna od tog iznosa odnosi se na mirovine, koje prema ministrovim riječima za sada nisu ugrožene, niti je u planu njihovo rezanje.

Neki obrisi planova koje vladajući imaju već se naslućuju primjer je Ministarstvo gospodarstva u kojem su stopirali sve postupke javne nabave, bez plana za pokretanjem novih što je ušteda od ok0 40 milijuna kuna.

Postupci javne nabave na čekanje će i u Ministarstvu pravosuđa, a slične mjere primjeniti će se i u Ministarstvu regionalnog razvoja. Jedan od najvećih problema koronakrize jest izostanak potrošnje, radi čega investicije i dobivaju na težini, a u kontekstu ove priče potrebno je podsjetiti i na to da je realni sektor u 2018. godini prijavio svega 24 milijarde kuna investicija, a hrvatski BDP tek je lani dosegao razinu iz 2008,godine, koja se bilježi kao vrhunac rasta.