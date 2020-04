KATASTROFA U SLAVONIJI: Podaci otkrivaju razmjere koronakrize! Ovo se ne pamti

Da je korona krize utjecala i na gospodarstvo, odavno više nije novost, no čini se kako će pandemija koronavirusa uvelike utjecati i na nezaposlenost.

Potvrđuju to i podaci redovnog mjesečnog Statističkog biltena osječkog Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prema ovom regionalnom uredu evidentirane su koncem ožujka 17.202 nezaposlene osobve, što je 429 osoba, odnosno oko tri posto više nego prethodnog mjeseca, ali i 632 osobe manje nego lani u ožujku. Podatak koji zabrinjava odnosi se na evidenciju nezaposlenih u koju je ušlo 1756 novih osoba, što je 35,8 posto više nego lani u ožujku.

Problem je i u tome što je najveći broj novoprijavljenih nezaposlehnih, njih 1433 došao iz radnog odnosa, a među njima svaka je peta prijava u djelatnostima iz ugostiteljstva. Kada je o zapošljavanju riječ, ni tu situacija nije reprezentativna. Naime, u ožujku ove godine posao je pronašlo 929 Slavonaca, ali je to i dalje 109 osoba manje nego prethodnog mjeseca, no i 574 osoba manje nego lani u ožujku., naviše osoba posao je pronašlo u prerađivačkoj industriji, a najviše je pak nezaposlenjih u dobi starijoj od 50 godina.

Međutim, rast nezaposlenosti u ožujku je prevladavao i u dobnim skupinama od 40 do 44 godine za 90 osoba, te u dobi od 30 do 34 godine za 75 osoba, u evidenciji je i 66 osoba u dobi od 35 do 39 godina. povećao se i udio nezaposlenosti među ženama, a vrlo intrigantan je i rast nezaposlenosti među osobama sa završenim fakultetom, koji je ujedno i najdominantniji.