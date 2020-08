KAKO DO TURISTA? Pojačane promotivne aktivnosti u Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji i Italiji

Uz veliku promotivnu kampanju “The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think”, koja je i dalje aktivna na ključnim europskim tržištima, a ista je početkom srpnja pokrenuta i na tržištima Velike Britanije i Italije, Hrvatska turistička zajednica provodi i pojačane marketinške aktivnosti na tržištima Njemačke, Austrije i Velike Britanije.

Riječ je o online kampanjama na društvenim mrežama, Google tražilici te plasmanu native članaka na najčitanijim portalima, a cilj je pružanje svih relevantnih informacija za siguran dolazak i boravak turista u Hrvatskoj koja se na taj način dodatno pozicionira kao sigurna turistička destinacija.

“Pojačane promotivne aktivnosti do kraja kolovoza provodimo na tržištu Njemačke i Austrije obzirom da je riječ o vrlo važnim tržištima za hrvatski turizam na kojima se Hrvatska i dalje nalazi na popisu sigurnih zemalja. To nam daje optimizam za daljnju realizaciju turističkog prometa koja je u srpnju u slučaju Njemačke na visokih 90 posto lanjskog rezultata”, rekao je Kristjan Staničić, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

Dodao je kako je tržište koje nas je također nedavno uvrstilo na popis sigurnih zemalja i koje se počelo otvarati uspostavom aviolinija je Velika Britanija u kojoj smo percipirani kao sigurna zemlja, a ovim aktivnostima taj status želimo dodatno učvrstiti.

“U kolovozu očekujemo pojačani turistički promet s tržišta Italije, dok smo na tržištu Nizozemske odlučili zadržati promotivne aktivnosti obzirom da smo i dalje tražena destinacija među nizozemskim ljubiteljima putovanja”, istaknuo je Staničić, naglasivši kako očekuje da će se Hrvatska u Nizozemskoj uskoro vratiti na listu sigurnih i stabilnih zemalja za putovanje.

Da su aktivnosti dobro prihvaćene potvrđuje i velik broj komentara po tržištima u sklopu kojih mnogi turisti hvale Hrvatsku kao turističku destinaciju, najavljuju svoj dolazak, ali i međusobno preporučuju što posjetiti i doživjeti u Hrvatskoj.

“Od kraja svibnja do danas više od 67 milijuna ljudi vidjelo je naše promotivne oglase, dok je na spomenutim tržištima video kampanje vidjelo više od 38 milijuna ljudi”, naglasio je Staničić naglasivši da je Hrvatska trenutno jedina zemlja na Mediteranu koja u srpnju bilježi gotovo 60 posto prošlogodišnjih srpanjskih turističkih rezultata.