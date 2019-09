KAD SLJEDEĆI PUT OTVORITE NUTELLU SJETITE SE OVOGA! Najnoviji, frapantni podaci

Autor: dnevno.hr

Velika većina svih lješnjaka u svijetu potječe iz Turske, točnije riječ je o skoro tri četvrtine ovog orašastog proizvoda. I inače, Turska je najveći svjetski proizvođač orašastih proizvoda, istodobno, najveći kupac lješnjaka je pak čuvena kompanije Ferrero iz čije radionice dolaze najpoznatiji,ali i najomiljeniji slatkiši na svijetu poput primjerice Kindera i Raffaela ili čuvene Nutelle. Orašaste plodove beru mahom migranti, pa i djeca koja rade duge smjene za skroman novac. ”Kad netko kaže lješnjak pomislim na jad, naporan radi i sirotinju koja to mora raditi”, rekao je na ovu temu Mehmet Kelekci jedan od berača lješnjaka u turskom planinarskom području. Riječ je o obitelji kurdskih migranata, a u radu sudjeluje i Mehmetova žena te djeca koja skupljaju lješnjaka. I inače u ovom poslu sudjeluju djeca od svega deset godina, a kako piše BBC radi se o iscrpljujućem, mukotrpnom radu od minimalno deset sati na dan. ”Na obroncima tako srtrmima da se lako gubi korak. Dvoje berača, Mustafa i Mohammed tamo rade ilegalno, imaju deset i 12 godina, što je daleko ispod zakonskog minimuma za rad”, piše ovaj ugledni svjetnski medij, napominjući da se radi o sceni karakteristićnoj za kolovoz, kada se lješnjaci prevode diljem Crnog mora u Turskoj, većina radne snage zapravo su Kurdi, s službena zarada im je oko 15 eura na dan. Kada se to preračuna u zaradu po satu onda to čini manje od minimalne plaće od 2020 lira mjesečno, za radni tjedan od najmanje 45 sati. No, Mehmetova obitelj dobiti će od osam do deset eura na dan, nakon što plate proviziju posredniku koji im pronalazi posao te prijevoz do njihovog grada Sanliurfa. ”Tjeraju djecu da rade kao strojevi, uz to misle da će što je više djece biti veći profit.

Protivimo se dječjem radu”, tvrdi jedan od suvlasnika plantaže Kazim Yaman napominjući kako većina ostalih farmera takav oblik rada prihvača te da zato nemaju druge opcije već platiti djeci, budući da ih i njihovi roditelji tjeraju na rad. ”Pokušavamo ne zaposliti dijete., ali onda roditelji kažu kako ni oni neće raditi, majke i očevi inzistiraju da djeca rade kako bi više zaradili. Ovaj lanac se mora prekinuti”, napominje Yaman, ali Turska ima skoro 400 tisuća plantaža lješnjaka koje su u obiteljskom vlasništvu, a većina ih je velika svega nekoliko hektara. Većina uzgajivača niti nije upoznata s time gdje završavaju njihovi lješnjaci, a na koncu složenog lanca stoje međunarodni te turski konkitorski brendovi pa i Ferrero koji otkupljuje trećine turskog usjeva. Na njihovim internetskim stranicama stoji pak podatak kako je određivanje porijekla ključno kako bi se osigurao standard proizvodenje, ali i proizvoda.

Osim toga, Ferrero je objavljivao da će nastojati odrediti porijeklo svih segmenata svojih proiztvoda sto posto do 2020.godine, ali prema zadnjem dostupnom izvještaju brojka iznosi svega 39 posto. Kroz rad s nevladinim i drugim aencijama, ova svjetska korporacija nastoji educirati uzgajivače, radnike pa i posrednike te sve sudionike u zajednici s diljem osvještavanja održivosti sektora rada što između ostaloga uključuije i obuku o pravima radnika, pri čemu akcent stavljaju baš na izbjegavanje dječjeg rada. No, u konačnici Ferrero ne može biti siguran da lješnjake ne beru djeca. Bamsi Akin generalni menadžer za Ferrero Hazelnut Company u Turskoj u jednom od svojih javnih nastupa izjavio je kako ne žele imati posla s ilegalno stečenim proizvodima. ”Ispunjavamo našu ulogu u poboljšanju društvenih praksi sa obukama, ali je pitanje da li je sustav posve čist, nitko ne zna to reći u ovom trenutku”, izjavio je Akin koji je priznao da oni opće ne postavljaju pitanja već posjedujualate kojima mogu utvrditi porijeko nekog prouzvoda. ”Uoči početka sezone, razgovarali smo s trgovcima i dali im do znanja koji su naši zahtjevi za određivanje društvene prakse, Ferrero ima imena posrednika i može objaviti listu’,, kazao je. Dok on priča djeca i dalje rade. ”Neki dan vidio sam oca kako stavlja vrlo tešku vreću na ramena djeteta, kada sam ga pitao što to radiš, odgovorio mi je neka ga, neka se uči”, preprićao je Yaman, kojega je Ferrero pozvao da postane sudionik programa Farming Values, na što nije pristao jer je prestar i nesklon promjenama, no vjeruje da bi se u budućnosti mogao istrijebiti rad djece.