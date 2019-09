JEDNA OD NAJINTRIGANTNIJIH BIOGRAFIJA U DRŽAVI: Tip koji se družio s Todorićem u novoj ulozi

Fortenova grupa u četvrtak je na svojim internet stranicama objavila da je došlo do promjena u Upravnom odboru odnosno zamjeni za dva neizvršna člana koja su dali ostavke, kao i da je Radničko vijeće Fortenova grupe d.d. odlučilo o imenovanju Ivice Mudrinića u Upravni odbor kao predstavnika radnika. Inače, Mudrinić je svojedobno tijekom hajke na bivšeg vlasnika Agrokora nakon čijeg je kraha i nastala Fortenova snimljen u prisnom druženju s ovim tajkunom, a i bez toga njegova životna priča obiluje zanimljivostima.

Njegova karijera u svakom slučaju izuzetno je intriganta jer kao i mnogi drugi, on spada u skupinu onih čiji poslovni uzlet počinje 90-ih.

Godinama je živio u Kanadi, a na poziv pokojnog ministra Gojka Šuška vraća se u Hrvatsku. Na rodnu grudu sitže bez ikakve imonive. No, ubrzo postaje jednim od Tuđmanovih savjetnika i dobiva stan u Ilici, pored Britanskog trga. Dok je bio pomoćnik ministra pomorstva, ministarstvo mu od poduzeća Tempo kupuje novi stan od 203 četvorna metra vrijedan 570 tisuća ondašnjih maraka. Od kritika se branio tvrdeći da je s državom trampio sve svoje vrijedne patente. Godine 1995. Tuđman ga miče iz Vlade, a tadašnji saborski zastupnik Stipe Mesić konstatira da bi u svakoj normalnoj zemlji Mudrinić sjedio u zatvoru. Doduše, u svakoj normalnoj državi Mesić ne bi čak dva puta bio izabran za predsjednika pored gomile afera, ali o tom po tom.

Mudrinić se u život vraća tako što ga se postavlja na čelo Hrvatske radiotelevizije. Ali i ondje biva prozivan zbog neobičnih poslića. U ljeto ‘1998. bolesni Tuđman povjerovao je Škegri i Mudriniću. Tada keće plan privatizacije HT-a iz kojeg se ovaj neće micati. Novi šef HT-a odmah 2000. godine obustavlja planove o uvođenju širokopojasnog interneta. Još je u ljeto ’99 pred prodaju HT-a Deutsce Telekomu bio raspisan međunarodni natječaj za kupnju telekmomunikacijske opreme za potrebe uvođenja širokopojasnog interneta. Projekt vrijedan milijardu kuna je obustavljen, novac se izvlačio iz HT-a u Njemačku na sve moguće načine, pa i kroz izmišljene intelektualne usluge. Trome hrvatske institucije u nekoliko navrata načimale su Mudrinića. Ne tako davne 2000. godine otpočeo je prvi kazneni progon protiv njega, stoga što je u vrijeme dok je bio na čelu javne televizije njegov vozač Perica Madunić dobio povlaštenu kamatu za kredit.

HRT je djelatnicima sufinancirao stambene kredite, ali Madunić nije bio zaposlenik televizije mada je bio Mudrinićev vozač. On je bio zaposlenik MORH-a. Mudrinić je oslobođen jer nije on osobno donio tu odluku, nego HRT-ova Komisija, a nije mu se sudilo zbog poticanja. Mudrinić, dolazi u sukob s vlastima 2009. godine kada kritizira Sanadera, a zapravo želi doći na Polančecovo mjesto. U to vrijeme DORH započinje prve predistražne postupke prema kaznenim prijavama Šutala kojem je Mudrinić dao izvanredni otkaz ugovora o radu jer je upozorio resorno ministarstvo da HT ne poštuje koncesijske ugovore. Pored otvaranja predistražnog postupka i Vrhovni sud uskoro donosi presudu da je otkaz Šutalu nezakonit. Sve u svemu, bogata biografija.