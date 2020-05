JE LI MOGUĆE? Dva domaća trgovačka lanca za neradnu nedjelju: Kako to argumentiraju?

Dok se većina vlasnika trgovačkih lanaca, supermarketa i centara zalaže za povratak radne nedjelje, dva su lanca odlučila istupiti s posve drugom retorikom. Iz Pevexa su tako prije nekoliko dana pozvali na zakonsku regulaciju rada nedljeljom dodajući da se oni zalažu za to da ona bude neradna jer im je zadovoljstvo radnika na prvom mjestu.

“I dok neki trgovački centri poručuju kako će zbog neradne nedjelje biti primorani otpuštati zaposlenike, Pevex to neće napraviti. Prijetnje otpuštanjem zbog neradne nedjelje nikada nisu odaslane iz Pevexa”, poručili su iz ovog lanca.

Dodali su da se za neradnu nedljelju zalažu ne samo zbog zastupanja obiteljskih vrijednosti i društveno odgovornog poslovanja već i zato što analize pokazuju kako zadovoljstvo radnika diže produktivnost i nadoknađuje neznatne gubitke zbog nekoliko neradnih dana u mjesecu.

“Mi smo za zabranu rada nedjeljom po uzoru na Austriju. Pozivamo vladajuće da reguliraju ovo pitanje zakonom o radu i zakonom o trgovini. Nećemo zbog zabrane rada nedjeljom otpustiti niti jednog radnika, već ćemo kvalitetnije iskoristiti njihov fond sati. Bez obzira na simbolične gubitke prihoda, želimo zadovoljne radnike koji će provoditi nedjelje sa svojim obiteljima”, izjavio je Jurica Lovrinčević, predsjednik uprave Pevexa.

Ovom trendu pridružili su se i iz trgovačkog lanca Boso. Oni se kako stoji u njihovom priopćenju duže vrijeme zalažu za zakonsko reguliranje neradne nedjelje.

”Trenutne okolnosti u kojima trgovine ne rade nedjeljom pokazatelji su da se trgovci i kupci mogu prilagoditi takvoj situaciji”, priopćeno je iz trgovačkog lanca Boso. Kako nadalje napominju uvjereni su da je moguće doći do konsenzusa i adekvatnog rješenja po pitanju zakonske regulative neradne nedjelje.

”Trgovački lanac Boso prihvatljivim smatra i rješenje kojim bi se trgovačkim lancima omogućilo da rade određen broj nedjelja, primjerice 12 nedjelja kroz godinu. To je praksa koju godinama uspješno primjenjuju i neke druge europske zemlje, poput Austrije, a nedjelje će i u tom slučaju uglavnom biti neradne. Snažno podupiremo zakonsko reguliranje neradne nedjelje jer smo sigurni da će to pozitivno utjecati na zadovoljstvo naših zaposlenika, a također ističemo da sigurnost radnih mjesta neće biti ugrožena ukoliko se to dogodi. Svjesni smo da neradna nedjelja može uzrokovati određeno smanjenje prihoda, ali s obzirom na vrijednosti koje sa sobom donosi to smatramo prihvatljivim. Ukoliko bi i došlo do smanjenja prihoda uvjereni smo da ono neće biti značajno. Iskustva iz protekla tri tjedna, kada trgovine nisu radile nedjeljom, pokazuju da se prometi i prihodi od nedjelje uglavnom raspoređuju na ostale dane u tjednu”, dodaje se u priopćenju trgovačkog lanca Boso.

”U ovim okolnostima kada trgovine ne rade nedjeljom vidjeli smo da se kupovne navike mogu brzo prilagoditi takvoj situaciji, kao i poslovanje trgovačkih lanaca, a da nedjelja doista može biti taj jedan dan u tjednu kada se odmaramo i provodimo kvalitetno vrijeme s bližnjima”, zaključuju iz Bosa.