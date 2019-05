Imovina ‘teška’ sto milijuna eura: Što se događa s poslovnim carstvom generala Čermaka?

Domaće tržište kapitala ostaje bez još jednog izdavatelja, potvrdi li skupština dioničara prijedlog Uprave, a u skladu s time sa Zagrebačke burze uskoro slijedi delistiranje dionica zadarskog Tankomerca, riječ je o kompaniji u većinskom vlasništvu poduzetnika i generala Ivana Čermaka.

U pozivu za skupštinu koja bi se trebala održati 18.lipnja u Zadru, na dnevnom se redu nalazi samo jedna točka, odnosno povlačenje dionica iz redovite kotacije burze, a radi se o 34,182 dionice u nominalnom iznosu od 1880 kuna. U Čermakovom je vlasništvu inače paket od 63 posto dionica, a to znači da če odluka proći proći na skupštini, svi dioničari koji se eventualno usprotive povlačenju s burze biti će obeštećeni, za sada nije poznato po kojoj cijeni.

U slučaju nelikvidnosti dionice kakve je Tankomeroca, koje je posljednji put protrgovana za 206.kuna u ožujku prošle godine, Zakon o tržištu kapitala nalaže da se korektna cijena definira elaboratom, kojega potpisuje ovlašteni revizor. Nakon što odluka o delistiranju bude povučena s burze, dioničari koji se s njome ne slažu imaju pravo obeštećenje potraživati u roku tri mjeseca od upisa odluke u sudski registar. Otkupom bankarskih potraživanja i udjela malih dioničara posrnuli Tankomerc kupila je Čermakova tvrtka Crodux Derivati Dva, i to 2018. godine, nakon višegodišnje suradnje s terminalom u Gaženici.

Uz terminal, okosnica biznisa je i nautučki turizam, odnosno marina Zadar, koja se s državom tuži oko koncesije, a na koju je oko svojedobno bacio i turski Dogus, ipak Čermak je najavio investiranja u energetiku i turizam od minimalno 65 milijuna eura, ali i zapošljavanje 500 ljudi. Podsjetimo, umirovljeni general nedavno je realizirao zanimljiv projekt o kojem se mjesečima šuškalo u krugovima bliskim energetskom sektoru. Djelovi biznisa kojim se bavi prvi čovjek Croduxa nedavno su prodani. Konkretnije, Čerkamova tvrtka Crodux plin svoje poslovanje s prirodnim plinom, ukalupljenim naftnim plinom i električnom energijom prodala je slovenskoj Petrolu, i njegovoj tvrtki-kćeri Geoplin, a sukladno tome tvrtka je preuzela i prirodni plin. Cijenu te transakcije Čermak nije otkrio jer kako je rekao radi se o poslovnoj tajni, no razlozi za prodaju su višestruki.

Prije svega, jedan od njih leži u nemogućnosti širenja na tržištu te otvaranja novih prilika, uz to Crodux plin ima premale udjele na tržištu, tako su u segmentu prirodnog plina držali svega jedan posto tržišta. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin imali su oko 23 i 25 posto tržišta, nakon čega su ušli na tržište električne energije s udjelom od 1,7 posto.

Na tržištu električne energije Crodux se, podsjetimo, pojavio koncem 2015.godine, kada su struju počeli prodavati u strateškom partnerstvu s Alpiqom, švicarskim energetskim divom. Crodux je imajući u vidu sve te segmente procijenio da će se fokusirati na razvoj drugih poslova koji su im omogućili jačanj i širenje na tržištu te veće udjele, pa će ući i u nove segmente razvoja poslovanja.

”Radit ćemo na sirovoj nafti, plinskim kondenzatima koji služe za miješanje i poboljšanje sirove nafte, LNG-u, aviobenzinu te prodavati i dalje prirodni plin u Bosni i Hercegovini. Osim toga, još jače fokusirat ćemo se na širenje benzinskih pumpi, kojih sada imamo 90-ak diljem Hrvatske’, izjavio je Čermak.

Podsjetimo, posljednji se puta u javnom prostoru Čermakova kompanija spominjala nakon zagađenja vode u Slavonskom Brodu, a veze Croduxa s tim ekološkim incidentom kasnije su demantirane.

Inače general Čermak rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju stručnu školu. Odrastao je u siromašnoj obitelji u Trnju. Vlastiti obrt Čermak klima-uređaji otvorio je 1972.godine, a imao je servis za klima uređaje i rashladne sustave Bosch, Felisatti te Chrysler.

Nedugo potom proširuje obrt proizvodeći klima uređaje koje je instalirao u bivšim vojnim poštama te operacijskim dvoranama diljem bivše Jugoslavije. Radio je klimatizaciju pošta u bivšem SSSR-u, a mnogi ga pamte i kao suvlasnika diskoteke The Best u Zagrebu. Svojedobno je vozio jaguara, a njegovi poznanici pričaju kako svoj obrtnički uspjeh do 90-te može zahvaliti obitelji svoje prve supruge koja je bila utjecajna u onome režimu. Na poziv pokojnog predsjednika Tuđmana, Čermak je 90-tih financijski pomagao HDZ-u u organizaciji stranačkih skupova te je ujedno vodio brigu o sigurnosti skupova preko svoje zaštitarske tvrtke.

Nedugo potom postaje dopredsjednik Izvršnog odbora HDZ-a i savjetnik predsjednika Tuđmana. Od 1991.do 1993. godine bio je pomoćnik ministra obrane, a do konca prosinca 1993. bio je i ministar trgovine, brodogradnje i energetike. Nakon toga napušta politiku i okreće se naftnom biznisu, a nakon oslobođenja Knina 5. kolovoza 1995., imenovan je zapovjednikom Zbornog mjesta Knin gdje se zadržao do 15. kolovoza iste godine. Također, bio je supotpisnik Otvorenog pisma 12 hrvatskih ratnih zapovjednika iz rujna 2000. godine, kojim su od tadašnje vlasti tražili prekid kriminalizacije Domovinskog rata, a Haški sud optužio ga je zajedno s Gotovinom i Markačem u predmetu Oluja.

U Haag je otišao dragovoljno pa je stoga veći dio vremena do početka suđenja proveo na slobodi, a 2007.godine sklapa crkveni brak s drugom suprugom Marijanom, s kojom ima sina Bornu, dok iz prvog braka ima sina Hrvoja. Svadba se odvila u njegovom dvorcu Klokovec nedaleko od Krapinskih Toplica.

Inače, iste godine mađarskom MOL-u prodaje svoj lanac benzinskih postaja Tifon za basnoslovnih 140 milijuna eura. U travnju 2011. godine, u prvostupanjskom postupku biva oslobođen svih optužbi, a u svibnju odluka postaje pravomoćna, no on je još u pritvoru dokapitalizirao svoju tvrtku Crodux s deset milijuna kuna. Kada se vratio u Hrvatsku, kupuje za stotinjak milijuna eura OMV-ove benzinske postaje u Hrvatskoj. Već 2013. godine ulazi u pregovore s tadašnjom Vladom, bankama i vjerovnicima, oko kupnje Diokija i Dine, a u Zagrebu general posjeduje i tvrtku koja se bavi gradnjom poslovnih nebodera, veći dio vremena Čermak provodi u dvorcu vrijednom 10 milijuna eura, što je sitnica, s obzirom na to da se njegova imovina procjenjuje na oko sto milijuna eura.