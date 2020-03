IMAMO SVE NAJVAŽNIJE DETALJE! OBAVEZNO PROČITAJTE: Mjere za radnike i poduzetnike pogođene koronom

Pandemija koronavirusa očekivano se odrazila i na gospodarstvo te dovela do otkazivanja narudžbi, ali i rezervacija te ranije zakazanih događanja, osim toga u pitanje je dovedeno plaćanje sirovina, repromaterijala i ostalih materijala neohodnih za rad. Sve to razlozi su koje će u obzir uzeti i vladajući pa se poslodavcima otvara mogućnost predaje zahtjeva za korištenje Vladine antikrizne mjere financiranja koja uključuje iznos od 3250 kuna neto po zaposleniku, radi se o mjeri kojom se nastoji u kriznom periodu očuvati radna mjesta, ali valja imati na umu da se mjera odnosi na nekoliko kategorija poslodavaca. Prije svega, odredba se odnosi na one poduzetnike koji su vodeći se naredbom kriznog stožera morali zatvoriti svoje objekte, a to će morati navesti i u zahtjevu, u kojem će morati priložiti presliku te odluke izdane od strane Civilne zaštite.

Poduzetnici na čije je poslovanje kriza imala utjecaj premda nisu morali zatvoriti svoje prostore morati će to i dokazati pa će tako u zahtjevu morati priložiti dokaze o otkazanim ugovorima, i poslovima, morati će dokazati i probleme s isporukom ili nabavkom robe. Uz to, kao obrazloženje za pad prihoda biti će nužna i tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim razdobljem prošle godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja lani. Prihvatljiv je prema odluci vladajućih pad od 20 posto, a ako iz zaprimljenih dokumenata nije vidljiva opravdanost zahtjeva Zavod za zapošljavanje ima mogućnost zatražiti uvid u drugu dokumentaciju.

Poslodavac pak ima pravo potporu od 3250 kuna tražiti za one radnike koji rade u punom radnom vremenu, dok se potpora od 1525 kn ostvaruje za radnike koji ne rade u punom radnom vremenu. Pravo na mjeru ne ostvaruju vlasnici, suvlasnici, članovi uprava, direktori i prokuristi, a izuzetak od te odredbe čine poslodavci kod kojih je zaposleno deset radnika, kao i vlasnici obrta. Ako poslodavac koristi mjere Zavoda ili drugih davatelja kojima je opravdan trošak, trošak plaće ne mogu istodobno rabiti obje mjere, a poslodavac pak može odlučiti da će staviti u mirovanje mjere koje je do sada koristio, koje su se odnosile na troškove plaća te privremeno koristiti ovu mjeru.

Poslodavcu kojemu se zahtjev odobri ne dopušta se zapošljavanje novih radnika u vrijeme korištenja ove nove mjere, a jednako tako poslodavac koji se ovom mjerom bude koristio neće smjeti uvoziti strane radnike. Potpora se neće odobravati ako su u razdoblju od 20.ožujka do predaje zahtjeva poslodavci imali pad zaposlenosti veći od 40 posto za one koji imaju do deset radnika, veći od 20 posto za mala poduzeća, a 15 za sredja te deset posto za velika poduzeća. Međutim, tu se ne spominje istek ugovora o radu na određeno, kao i eventualni odlazak u mirovinu, ili pak ukoliko je netko dobio otkaz uzrokovan svojim ponašanjem,. Posloodavac koji dobije potporu u roku od osam dana mora obavijestiti Zavod o razlozima otkaza nekom radniku, ako je poslodavac kriv za otkaz tada mu se potpora za toga radnika neće moći isplatiti. Jednom mjesečno biti će neminovno dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje rabi potporu, a zahtjevi će se obraćivati u roku od deset dana.